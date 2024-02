Plenković se susreo sa Zelenskim pa poručio: Postoje načini kako možemo pomoći Ukrajini

Hrvatska može pomoći Ukrajini u područjima razminiranja i procesuiranja ratnih zločina, rekao je u srijedu u Tirani hrvatski premijer Andrej Plenković. "Mi smo itekako zainteresirani da hrvatske kompanije, koje primjerice proizvode najmodernije strojeve za razminiranje, budu među vodećim akterima", kazao je Plenković. "Mislim da imamo kompanije koje su vodeće u svijetu", dodao je.

Premijer je sudjelovao u srijedu na drugom samitu Ukrajina-Jugoistočna Europa u Tirani, čiji su domaćini bili ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij i predsjednik Albanije Edi Rama. Samitu su prisustvovali i predsjednici Srbije Aleksandar Vučić, Moldavije Maia Sandu, Kosova Vjosa Osmani, predsjednik Sjeverne Makedonije Stevo Pendarovski, predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto i predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Ukrajina je zainteresirana za zajedničku proizvodnju streljiva sa zemljama jugoistočne Europe, rekao je Zelenskij na samitu. “Vidimo probleme s opskrbom streljivom. To utječe na situaciju na bojištu. Zainteresirani smo za zajedničku proizvodnju s vama i svim našim partnerima”, kazao je ukrajinski predsjednik.

Dodao da će uskoro predstaviti detalje te je predložio posebni "Forum obrambene industrije Ukrajina-Balkan u Kijevu ili u nekoj od vaših prijestolnica.” Plenković je ponovio u izjavi za novinare nakon sastanka sa Zelenskijem u Tirani da nitko od prisutnih na samitu zapadnih saveznika Ukrajine održanom u ponedjeljak u Parizu nije ni nudio niti tražio slanje vojnika u Ukrajinu.

"Nitko, baš nitko, nije tamo nudio ni tražio da se šalje trupe u Ukrajinu. Prema tome, sve što smo vidjeli u tom smislu u medijima ne odgovara onome što je bilo na sastanku", kazao je. "Ono što je bila tema bile su neke vrlo specifične vještine koje mogu pomoći ukrajinskim vojnicima u obrani svog teritorija", dodao je on.

Plenković je istaknuo kako je smisao samita u Parizu bilo dobivanje široke podrške za nastavak vojne pomoći Ukrajini, a ne dogovaranje slanja vojnika. Plenković se na marginama samita u Tirani sastao i s predsjedateljicom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto.

Razgovarali su ponajviše o reformama koje BiH provodi kako bi Europska unija u ožujku donijela odluku o otvaranju pristupnih pregovora s BiH. Hrvatska pomaže "da se stvore preduvjeti za donošenje važne odluke", kazao je Plenković.

