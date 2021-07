Plenković: Puno je manje hospitaliziranih i preminulih. Vjerujem da ćemo ostati u narančastom

Predsjednik Vlade Andrej Plenković održao je sastanak sa Znanstvenim savjetom u Banskim dvorima. Na sastanku su bili i članovi Nacionalnog stožera.

"Vlada će sutra oko kovanica eura donijeti zaključak. Pripremili smo sadržajnu sjednicu Vlade, gdje će biti i smjernice proračuna. Održan je sastanak o sredstvima iz Europskog socijalnog fonda koja će biti usmjerena na zapošljavanje", kazao je premijer.

Sastanak Znanstvenog savjeta

"Na Znanstvenom savjetu bio je vrlo visok konsenzus oko toga da se treba potaknuti cijepljenje. Ono što je dobro jest da vidimo kako broj hospitaliziranih nije više u istim omjerima nego prije, puno je manje hospitaliziranih i puno je manje preminulih. Sljedeći sastanak bit će početkom rujna", dodao je.

"Mislim da smo u ovom trenutku napravili sve. Vjerujem da ćemo na karti ECDC-a ostati narančasti, takve su procjene", kazao je. "Nama je najvažnije zdravlje, želimo pametno korištenje COVID potvrde u socijalnoj skrbi i u zdravstvu", kazao je.

Izjave Gordana Lauca u medijima

"Nismo mi iz SDP-a da izbacujemo ljude", kazao je na pitanje o članu Znanstvenog savjeta Gordanu Laucu i njegovim objavama. "Svi njihovi nastupi u medijima njihovi su osobni nastupi gdje predstavljaju sami sebe. Točka", kazao je. "Ja neću ponavljati da mi ne odgovaramo za bilo koga od njih u javnosti. Nećemo mi nešto arbitrirati, nek' odu na kavu i dogovore se", dodao je.

"Meni se čini da on nastoji biti stručan, međutim niti ja potpisujem ono što on govori niti on govori uime Vlade. Naše je da poručimo ljudima da je cjepivo jedino rješenje", kazao je na pitanje što misli o njegovim izjavama.

"Ne ruši nam autoritet, jako malo ljudi prati ovo što mi radimo, da prate, bilo bi 90 posto cijepljenih", dodao je.

Pelješki most

Premijer je još jednom zahvalio svima na doprinosu oko Pelješkog mosta. "To je fascinantan događaj za sve nas. Danas se to okončava, možda se to dogodilo nešto kasnije nego što se očekivalo. Most je arhitektonski prekrasan. Osjećam se jako dobro, osjećam se sjajno, pratio sam radove", kazao je. Pelješki most, ulazak u schengenski prostor, ulazak u europodručje, doći će nam višenamjenski avioni i obnavljat ćemo Zagreb i Banovinu i to su najvažnije stvari ove Vlade", kazao je Plenković i dodao da je večerašnje otvaranje samo uvertira.

Video: Pelješki most kroz fotografije od početka do kraja