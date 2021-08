Plenković: Pozdrav 'Za dom spremni' je već sada nedopušten. Osvrnuo se i na Škoru, Derifaj, izbjeglice...

Premijer Andrej Plenković dao je izjave za medije nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a. Dotaknuo se cijepljenja, situacije u Afganistanu te zabrane pozdrava iz totalitarističkih režima.

- Pozdrav 'Za dom spremni' je i već sada nedopušten, imamo situaciju gdje je došlo do polu-incidenta u Kninu, policija je to prijavila, a ja ne znam kako će to završiti. Treba li to ići u Kazneni zakon, mi ćemo o tome razgovarati, ali stvari su već sada nedopuštene. Ima svakakih dokoličara koji promišljaju o tome što to znači, ali kažem, razgovarat ćemo, kazao je.

Na pitanje kada će doći do izmjena Zakona o elektroničkim medijima, Plenković je kazao kako osuđuje svaki govor mržnje, kao i onaj upućen novinarki Danki Derifaj.

- Zakon će ići u drugo čitanje vrlo skoro. Znate da ga je Vlada usvojila na zadnjoj sjednici prije stanke. No, tu je manje mržnje prema onome što se zbiva na medijskim portalima, a puno više prema onome što se događa na društvenim mrežama, kaže.

- Nećemo ugasiti Twitter kako to čine u Afganistanu, nadodaje.

Na pitanje postoji li prijetnja od velikog priljeva izbjeglica iz Afganistana, kazao je kako on to ne može još znati.

- To nitko ne zna, mi smo gledali na tri stvari: što bržu reakciju da se naši sugrađani izvuku, druga je stabilizacija situacije u Afganistanu te treća je izbjeći veliki val izbjeglica. Treba biti human i mi ćemo raditi na tome, kaže.

- Terorizam je opća prijetnja i moramo o tome voditi računa. Mi demokratski surađujemo s institucijama kako bismo zaštitili naše sugrađane, nadodaje.

Što se tiče Miroslava Škore koji je nedavno snimljen na svadbi sina člana HDZ-a te se spekulira da se pokušava vratiti u HDZ, Plenković je kazao kako još nisu imali vremena za analizu.

- Ne znam koji su njegovi planovi, nismo imali vremena za analizu je li svadba bila njegov signal. To što se kod njih zbiva, to je njihov problem. Danima se provlači nekakva teza da tu radi nevidljiva ruka HDZ-a. Morat ćemo organizirati jednu sesiju kako bismo vidjeli tko šalje kakve signale iz DP-a i SDP-a, kaže.