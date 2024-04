Milanović govorio o trećem svjetskom ratu: 'Plenković nas uvlači u sukobe koje ne razumije, navući ćemo gnjev'

Danas je predsjednik Zoran Milanović posjetio Opatiju, odakle je komentirao najnoviji napad Irana na Izrael. Izrazio je zadovoljstvo što nije bilo većih žrtava te pozvao na prekid daljnjih sukoba. "To su sve segmenti Trećeg svjetskog rata", kazao je Milanović.

Istaknuo je i da, kao što misli i za rat u Ukrajini, to nije "naš sukob". Naglasio je da Hrvatskoj trebaju "hladni i odgovorni ljudi", a to, po njemu, nisu premijer Andrej Plenković i njegovi ministri. Predsjednik je naglasio da se Hrvatska treba držati po strani u međunarodnim sukobima poput onih u Ukrajini, Izraelu i Iranu te da je upravo to on i radio, a i radit će ako postane premijer.

"Plenković nas uvlači u sukobe koje ne razumije. Pokušava se nekome trećem dopasti. Nitko nas ništa ne pita i ne treba jer ćemo samo navući gnjev na sebe i to nam ne treba. U Hrvatskoj se vijore hrvatske zastave, a ne američke, izraelske ili ruske", poručio je.

Na pitanje o prozivkama Olega Butkovića, Milanović je odgovorio da je on jedan od onih koji su digli ruku za to da Ivan Turudić postane novi glavni državni odvjetnik, a takve ljude, kazao je, smatra neprijateljem Hrvatske. "Butković, Plenković, Obuljen, Božinović su ljudi koji su, prvo na na Vladi, digli ruku za Trudića. Tko god je digao ruku za Turudića, tko god je dopustio da se ta perverzija i travestija pretvori skoro u stvarnost je neprijatelj Hrvatske", izjavio je Milanović. To su, dodao je, napravili i u Saboru.

Oni koji nisu u HDZ-u, a to su napravili u Saboru, ti još sigurno imaju vremena da razmisle i shvate da nisu baš napravili najbolju stvar i da to sutra ponište. Od HDZ-ovaca to ne očekujem, odgovorio je novinarima zamoljen da komentira novi post HDZ-ovog ministra Olega Butkovića. "A jedan od glasnijih među njima je Butković, kojeg ste spomenuli, koji, uz to što je krao i varao zajedno s Josipom Rimac, je i digao ruku za Turudića. Po meni, po većini nas u Hrvatskoj - a to govorim s punom sviješću i odgovornošću - možda će netko reći da uzurpiram, ali reći ću - velika većina nas - tako nešto normalan i odgovoran čovjek ne bi mogao napraviti".

Milanović je ustvrdio da se i premijer "Plenković, pokvareno, sada lagano, taktički, a sutra možda i strateški odriče i kaže nevjerojatnu laž 'da je to znao ranije, da ga možda ne bi podržao'". "To je rekao, to nije objava na Facebooku ili fantazmagorija neke provincijske lude, dakle, čovjek je rekao zadnja dva dana da je znao ono što je saznao, a saznao je na vrijeme, da bi se možda ponio drugačije. To je, naravno, ponizna molba prema onima na koje je računao u svom očaju da bi ga sutra mogli spašavati na mjestu premijera. Ali, to neće tako ići", ustvrdio je.

VEZANI ČLANCI:

"To je što se tiče uloge i dramatis persona u tom zadnjem činu najaktualnije hrvatske drame. Doveli su na mjesto državnog odvjetnika kriminalca, na vrijeme upozoreni, potpuno svjesni...Međutim, njegova stranka bila mu je važnija, dio njegove stranke osuđene za kriminal, pljačku i otimačinu je to tražio i to je, naprosto, morao odraditi. A Hrvatskoj šta ostane. Na kraju će biti - HDZ-u što ostane", zaključio je Milanović.

Podsjetimo, premijer Andrej Plenković, davajući izjave u Samoboru, osvrnuo se i na eskalaciju napetosti na Bliskom Istoku, osudivši napad Irana na Izrael te preporučivši građanima da ne putuju u tu zemlju. Istaknuo je i da naše veleposlanstvo u Izraelu nema informacije o eventualnim incidentima u koje bi bili uključeni hrvatski državljani.

Plenković je napad na Izrael osudio i na Twitteru, gdje je ocijenio da se radi o opasnom razvoju događaja koji zahtijeva da se pokrenu napori prema deeskalaciji. "Snažno osuđujem sinoćnji napad Irana na Izrael. To je ozbiljna eskalacija i opasna prijetnja regionalnoj sigurnosti", napisao je premijer na X-u. U objavio je također naveo da Hrvatska "podržava sve napore koji vode ka deeskalaciji i političkom rješavanju trenutne krize".

GALERIJA Milanovićev život u slikama – od malih nogu do političke karijere