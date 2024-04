Grmoja i Raspudić uvjereni kako će Most imati ključnu političku ulogu nakon izbora

Mostovi kandidati Nikola Grmoja i Nino Raspudić poručili su s konferencije za medije u nedjelju u Zagrebu da su svuda po Hrvatskoj naišli na odlične reakcije građana te da su uvjereni da će Most imati ključnu političku ulogu nakon izbora. Raspoloženje je takvo među narodom, mi smo stalno među narodom, da svi zapravo žele promjene, daju nam podršku i ja sam uvjeren da će se one dogoditi, kazao je nositelj liste u Šestoj izbornoj jedinici Nikola Grmoja.

Grmoja je ponovio da je Most jedini hrabro i dosljedno razotkrivao afere Plenkovićeve vlade, branio "vrijednosti koje su važne većini hrvatskog naroda", prikupljao potpise protiv "suludih mjera u vrijeme covida", jedini upozoravao da će uvođenje eura dovesti do dodatne inflacije i tražio odgodu uvođenja eura. Uvijek smo bili na strani naroda, narod to zna i ne vjeruje plaćenim anketama, i zbog smo uvjereni da će nam hrvatski građani na ovim izborima dati povjerenje, kazao je Grmoja.

Birajte jedinu hrvatsku, pravu hrvatsku, autentičnu, antikorupcijsku opciju. Ne birajte ove koji zagovaraju lijeve globalističke politike, ali ni one koji se kriju iza domoljublja, a zapravo rade za tajkune i sudjeluju u korupciji. Dobro znate koji su to, to su HDZ i Domovinski pokret koji se nadaju sastaviti vladu, a iza njih stoji tajkun Vujnovac, zaključio je Grmoja. Nositelj liste u Drugoj izbornoj jedinici Nino Raspudić kazao je da je Most bio najaktivnija i najkonkretnija stranka u prošlom sazivu Sabora te da je ponudio najopsežniji i najsadržajniji program za izbore.

Nismo zadovoljni kampanjom koja se svela na rasprave o Butkovićevoj kravi. Ali, nažalost, to govori i o medijskoj sceni u Hrvatskoj i o analitičarima koji kreiraju mišljenje i govore nam što je važno i o čemu treba raspravljati. Raspudić je najavio da će Most napraviti analizu praćenja kampanje jer mu je neprihvatljivo da na javnom RTV servisu nisu adekvatno omogućili da stranke predstave program građanima.

Grmoja je zamjerio komercijalnim televizijama što nisu "organizirale predstavljanje stranaka u udarnim terminima". Zašto, ako Andrej Plenković ne želi doći, ne pozovu pet predstavnika relevantnih političkih stranaka da govore u udarnom terminu, upitao je. Ako ne organizirate sučeljavanje zato što Plenković ne želi doći, onda ja ne tvrdim da vi namjerno igrate za Plenkovića, ali igrate za Plenkovića samim tim postupcima, kazao je Grmoja.

Nino Raspudić kritizirao je Ustavni sud da pod krinkom ocjene ustavnosti kroji zakon o Hrvatskoj, za što nema legitimiteta. To je jedna sramotna institucija, jedno parkiralište za islužene kadrove HDZ-a i SDP-a i Ustavni sud, ako mene pitate, treba ukinuti, a ovlasti prebaciti na vrhovni sud. To bi bila prilična ušteda u proračunu Republike Hrvatske, a jedan dobar signal za slične, zaključio je Raspudić. Grmoja je na pitanje novinara o koaliciji ponovio da Most šalje HDZ u oporbu te pozivao ostatak oporbe da, ako želi obračun s korupcijom, podrži one koji su se dokazali u borbi protiv korupcije.

