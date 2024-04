Šef IDS-a odgovorio na prozivke iz Možemo: 'Građani prepoznaju populističke i besadržajne stranke'

Predsjednik IDS-a Dalibor Paus u nedjelju je u Puli odgovorio na prozivke iz platforme Možemo! da se nisu izjasnili jesu li ili ne spremni na koaliciju s HDZ-om rekavši da IDS neće koalirati s HDZ-om niti sastavljati desnu vladu. Dodao je i da je upravo IDS nebrojeno puta izjavio da u povijesti hrvatskog višestranačja nikad bez IDS-a nije bilo lijeve Vlade, i nikad s IDS-om nije bilo desne Vlade, a "tako će biti i nakon ovih izbora".

"IDS neće koalirati s HDZ-om niti sastavljati desnu Vladu. To smo dokazali u ove 34 godine. S druge strane, stranka Možemo! odnosno pazinska gradonačelnica Suzana Jašić izjavila je da neće koalirati s IDS-om, odnosno, drugim riječima, da neće podržati lijevu Vladu", ustvrdio je Paus.

Pozvao je stoga platformu Možemo! da jasno kaže hoće li podržati lijevu vladu u kojoj je IDS. "Kada ne možete potkrijepiti vlastitu vjerodostojnost rezultatima i politikama, pokušavate omalovažiti druge. Poručujem im da građani prepoznaju populističke i besadržajne stranke te da je taj nedostatak podrške građana stranci Možemo! pravi uzrok ovakvih napada", zaključio je predsjednik IDS-a Dalibor Paus.

Iz platforme Možemo ranije u nedjelju su u Puli pozvali predsjednika IDS-a da se prije izbora javno izjasni hoće li ili ne IDS sa svojim zastupnicima poduprijeti Vladu Andreja Plenkovića, ako osvoji većinu jer je to "prevažno pitanje" u kampanji, ne samo prema biračima, nego i prema cjelokupnoj hrvatskoj javnosti" te da ako postoje šanse za to, neka javno obznani pod kojim uvjetima to čini, je li to mjesto u Ministarstvu turizma ili u nekom drugom ministarstvu.

