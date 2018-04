Plenković o izjavi HBK: Nisam to stigao čitati, bio sam na sastanku

Premijer Andrej Plenković nije u utorak navečer komentirao protivljenje Hrvatske biskupske konferencije (HBK) ratifikaciji Istanbulske konvencije, te njen poziv zastupnicima da se izjasne protiv ratifikacije tog dokumenta koji, tvrdi HBK, svojim sadržajem otvara puno nedoumica i nejesnoća.

"Nisam to stigao čitati, bio sam na sastanku", rekao je Plenković nakon Kluba HDZ-a koji se sastao u Hrvatskom saboru uoči jednog od najdinamičnijih tjedna u kojemu Sabor očekuje rasprava o ratifikaciji Istanbulske konvencije, povjerenju potpredsjednici Vlade Martini Dalić, aktualno prijepodne...

Premijer nije naveo koliko se zastupnika vladajuće koalicije izjasnilo da će biti protiv ratifikacije. "Nismo to prebrojavali, neki su ljudi samo uzimali riječ da objasne svoje pozicije ili kontekst, ali nismo išli u prebrojavanje", odgovorio je.

"Ima nekoliko kolega koji imaju određene etičke dvojbe, neki su i pod pritiskom, to je sasvim očito, a neki imaju svoj stav koji je nešto drukčiji od vodstva stranke i svih županijskih organizacija, ali vidjet ćemo još ova dva dana kako će ići cijela rasprava", kazao je Plenković.

"Ništa, što će se dogoditi", uzvratio je na pitanje što će se dogoditi onima koji neće glasovati za ratifikaciju. "Imam dojam da se ne razumijemo uopće o ovoj temi u javnosti, niti u načinu funkcioniranja HDZ-a. HDZ je demokratska stranka, ljudi koji su izabrani na listama stranke su dobili povjerenje i bili su u većini slučajeva prijedlog županijskih organizacija, imaju legitimitet koji ide odozdo prema gore. Manadat je neopoziv, prema tome, oni su tu, sve su to zreli i ozbiljni ljudi, ne vidim tko je taj član HDZ-a koji bi svoju ulogu u stranci doveo u pitanje zbog jedne situacije na glasovanju u Hrvatskom saboru", izjavio je premijer.

Neizravno je potvrdio da će se prije samog glasovanja o Konvenciji, Klub još jednom sastati. Sastanak uvijek bude petkom ujutro prije nego glasovanje, današnji je bio priprema cijelog tjedna, pojasnio je.

Potvrdio je kako je Klub HDZ-a, zbog Istanbulske konvencije, napustio Hrvoje Zekanović (Hrast).

"Žao mi je, budući da je u tadašnjoj suradnji dobio povjerenje da bude na našoj izbornoj listi u 9. izbornoj jedinici gdje je HDZ tradiconalno snažan, ali njegove izjave u zadnjih mjesec dana su bile takvog karaktera da nikoga na sjednici Kluba takav njegov nastup nije iznenadio", rekao je premijer.

Činjenica da se time vladajućima većina stanjila na 77 'ruku' ne brine ga. Ne, ne brine me to, nitko drugi neće slijediti taj put, to je sasvim jasno nakon današnje rasprave, kazao je Plenković nakon sastanka koji je trajao oko dva i pol sata.