Tuđman je bio je jedini istinski hrvatski suverenist za razliku od ovih koji kasnije o tome pričaju

Na obilježavanju dvadesete obljetnice smrti prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, u HNK-u Split, u organizaciji HDZ-a, Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije bio je premijer Andrej Plenković, ministri Marija Vučković, Goran Grlić Radman i Ivan Malenica, Tuđmanovi nekadašnji suradnici Vladimir Šeks i Mario Kapulica, brojni bivši splitski gradonačelnici, među kojima i Nikola Gabrić koji je dočekao 2005. godine Vlak slobode, te aktualni gradski i županijski čelnici.

O prvom hrvatskom predsjedniku govorili su gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara i župan Blaženko Boban, a prikazan je i dokumentarni film "Dr. Franjo Tuđman građanin Splita" u kojem su prikazane scene dolaska Tuđmana Vlakom slobode, veličanstvenog skupa na splitskoj rivi te uručenje povelje počasnog građanina.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Drago mi je da se okupio veliki broj ljudi, da smo kroz film vidjeli koju vrstu afektivnosti je imao predsjednik Tuđman prema Splitu, posebno tog 26. kolovoza 1995. nakon dolaska Vlaka slobode i te snažne i silne emocije i poruke na Rivi da nam još preostaje Vukovar – rekao je Plenković. Naglasio je kako su upravo tih deset Tuđmanovih godina, od 1989.-1999., jedinstvene za hrvatski narod i državu.

- Sve što može obilježiti jednog velikog državnika, Tuđman je ostvario. Ostvario je slobodnu državu, demokraciju, kreirao je najveću i dalje najsnažniju stranku u RH, mirno reintegrirao Podunavlje, zacrtao pravce i gospodarskoj i socijalnog i europskog puta. Najvažnije je što je ostvario sve ono što je želio u godinama dok je bio disident, kada je kao povjesničar skupljao iskustvo koje se onda realiziralo u pravnom trenutku povijesne prekretnice 1989.

Možemo biti ponosni i sretni da smo imali takvog državnika. Trajna zadaća je da njegujemo i čuvamo njegovo djelo i zato mi je posebno drago da ćemo od iduće godine ponovno obilježavati Dan državnosti 30. svibnja – rekao je Plenković. Naglasio je kako je ideja pomirbe unutar hrvatskog bića najsnažnije što nam je Tuđman ostavio, a dodao je kako je imao snage i za pomirbu sa srpskom manjinom u Hrvatskoj.

- Bio je jedini istinski hrvatski suverenist za razliku od ovih koji 30 godina kasnije o tome pričaju – rekao je Plenković. Novinarima je kazao kako mu je drago što je predsjednica došla s inicijativom za uvođenje novog hrvatskog odličja Velereda dr. Tuđmana kojega će prvi dobiti kardinal Franjo Kuharić. Novinari su iskoristili dolazak premijera za pitanje o mogućem štrajku policije.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ministar Božinović razgovara s predstavnicima sindikata policije, radimo na tome da vrlo skoro nađemo aranžman da unaprijedimo materijalni položaj i status hrvatske policije koja čuva granicu i obavlja razne druge zadaće i vjerujem na ćemo naći rješenje – rekao je Plenković. Komentirao je i izjave predsjedničkog kandidata Zorana Milanovića koji je u isto vrijeme u dvorani Hrvatske vojske u Lori održao predizborni skup i HDZ prozvao za ,lopovluke te da je od bivše stranke uzela ono najgore.

- Kandidat koji je u ranijim fazama više nego dovodio u pitanje ulogu predsjednika sada želi biti predsjednik. Njegova stranka koja je dok je on bio na čelu zadužila je Hrvatsku za 70 milijardi, smanjivala plaće učiteljima, profesorima, dodatke. Ljudi ne pate od amnezije, dobro vide tko je tko i tko je što učinio.

Na predsjedničkim izborima će pobijediti Kolinda Grabar Kitarović, kandidatkinja stranke koja je dala najveći doprinos stvaranju Hrvatske države, najveći doprinos gospodarskom razvoju zemlje. To potvrđuju rezultati naše vlade, koja pozicionira Hrvatsku globalno bez presedana o čemu SDP može samo sanjati i narod će znati kome treba dati povjerenje, a to sigurno nije on – poručio je Plenković.