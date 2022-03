Plenković pokazao fotografiju ostataka bombe: Moramo ukloniti sve konfuzije. Ta letjelica bila je naoružana

Premijer Andrej Plenković obratio se javnosti nakon sastanka s koalicijskim partnerima. Na samom početku je komentirao svoj današnji obilazak francuskog nosača zrakoplova "Charles de Gaullea" koji se nalazi u Jadranskom moru.

- Razgovarali smo sa zapovjednikom. Tu je sedam brodova, uz francuske, američke je i grčki. Oni sudjeluju u NATO-ovoj operaciji kojom se štite članice koje graniče s Ukrajinom. S nosača aviona svakodnevno polijeću zrakoplovi i nalaze na nebu iznad Rumunjske ili Bugarske. Za nekoliko minuta će biti prelet Rafala iznad grada Zagreba. Od ostalih tema, izdvojio bih sastanaka koalicije, na kojem smo izvijestili naše partnere o tome što se dogodilo u četvrtak o onome što znamo danas. Ponovit ću još jednom. Moramo ukloniti sve konfuzije, ta letjelica koja je pala u četvrtak bila naoružana. To znamo sada. To se nije znalo u četvrtak navečer, to se nije znalo u petak, ali zna se danas - kazao je Plenković.

Pogledajte prelet francuskih borbenih aviona iznad Zagreba

Premijer je podignuo fotografiju bombe kako bi, prema svojim riječima, "otklonio svaku sumnju".

- Nakon dolaska iz Dubrovnika, bio sam danas u središtu za motrenje koje se nalazi kod Velike Gorice. Išao sam vidjeti kakva je situacija kakva je situacija s letjelicama koje dolaze iz savezničkih zemalja i onih drugih - kazao je i dodao: - Mi nikakvu obavijest nismo dobili prije nego je ta letjelica ušla u naš prostor. Ta informacija je jako bitna. Bitno je da utvrdimo kako je ta letjelica došla u Zagreb. Je li bila sabotaža, pogreška...to treba potvrditi. Velika je sreća što u ovom incidentu nije došlo do žrtava i da nitko nije ranjen te da je došlo do pada letjelice u zemlju, a ne u aslaft. To je ono što mogu u ovom trenutku kazati. Javnost treba znati ono što se dogodilo. Što se tiče jačanja HV, to su procesi koji traju. Pogotovo u ovim novim okolnostima. To nakon 24. veljače više neće biti iznimka, već pravilo diljem svijeta.

Komentirao je i izjavu glavnog tajnika NATO-a Jensa Stoltenberga koji je prije nekoliko sati rekao da letjelica nije bila naoružana.

- Nije mi jasno zašto je glavni tajnik NATO-a odgovarao na pitanje kad nije imao najnovije podatke. Možda je njegova informacija ostala od nekog briefinga. Želimo da suradnja s NATO-om po ovom pitanju ostane transparentna - kazao je premijer.

Na pitanje o tome ostaje li Josip Aladrović ministar, kazao je "za sad". Podsjećamo, Uskok je danas objavio danas da pokreće istragu protiv njega.

- Ovo je rješenje o istrazi. Da bi došli do trenutka da sud potvrdi optužnicu, za to treba vremena - ustvrdio je. Na ponovljeno pitanje ostaje li Aladrović ministar, premijer je kazao da je na to pitanje već odgovorio.

Ustvrdio je da je za njega puno veći prioritet za DORH da se sazna tko je D. Bezuku "oprao mozak".

VIDEO: MORH objavio snimku iz pilotske kabine