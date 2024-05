Plenković: Imate ljude koji za Hrvatsku u Bruxellesu nisu učinili ništa, a uživali su u privilegijama

Predsjednik Vlade Andrej Plenković bio je u posjetu Postaji granične policije Cetingrad ovog četvrtka, a pomoćnik glavnog ravnatelja policije i načelnik Uprave za granicu Zoran Ničeno održao je prezentaciju o aktualnom stanju migracija i radu granične policije na navedenom području.

– Politika usklađivanja viznog režima ključna je za napredak, mislim da je EU svjestan toga – poručio je Plenković na početku izjava, a potom se osvrnuo i na izjave Zorana Milanovića koji je poručio kako Milorad Pupovac ono što kako mu Plenković kaže.

– Taj kršitelj Ustava sam je gurnuo Grbina van. Što se tiče odnosa s Pupovcem, to je ista priča – prebacivanje velikih slabosti i kompleksa sa sebe na druge. Bilo bi mu pametnije da je šutio i sakrio se u rupu, sad se pravi nevješt, nadam se da se neće zaboraviti koliku je štetu napravio, to je bila i gospodarska šteta jer su izbori bili održani u srijedu. Štetno za demokraciju, štetno za gospodarstvo, šteta za vlastitu političku grupaciju, iako je sama pristala na to. Broj pogrešaka za normalno demokratsko funkcioniranje je ogroman tako da bi ostavka bila jedino korektna – poručio je.

Plenković se potom osvrnuo na mjere i projekte koje je vlada poduzela u proteklih osam godina, dodajući kako su ''rješavali probleme za koje nisu ni bili odgovorni''. Potom je odgovorio i na pitanje vezano uz europske izbore, gdje je premijer prvi na listi pa se postavilo i pitanje – želi li on u Bruxelles?

– Ovime si dodatno osnažujem listu i dajem legitimitet. Predvodim listu koja je daleko najkvalitetnija, imate četiri aktualnih i četvero bivših zastupnika na listi. Kad smo ulazili u Schengen i euro, EP je imao važnu ulogu. Mislite li da je slučajno da su oba izvjestitelja za to naše pitanje bili ljudi iz EPP-a? Ovo drugi kandidati ne bi znali ni organizirati. HDZ-ova lista ima ljude koji su dobro ukopčani, drugi za Hrvatsku nisu učinili ništa, ali su vrlo lukrativno uživali u privilegijama koje su dobili jer su izabrani u EP – poručio je.

Rezolucija o genocidu u Srebrenici sigurno će proći u UN-u, smatra Plenković, uoči glasovanja koje će se održati ovog četvrtka. Govoreći o BiH, Plenković je poručio da se Vlada zalaže za ''cjelovitost triju konstitutivnih naroda u okvirima Daytonskog sporazuma''.

