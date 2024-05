PITANJE DANA Treba li Hrvatska priznati Palestinu?

Hrvatska u ovom trenutku ne razmišlja o priznanju Palestine, rekao je jučer premijer Andrej Plenković, nakon što su Španjolska, Irska i Norveška najavile da će to učiniti. Podsjetimo, Švedska, Irska i Norveška objavile su da će 28. svibnja priznati neovisnu palestinsku državu, na što je Izrael odmah reagirao povlačenjem veleposlanika iz tih zemalja. Tri zapadnoeuropske zemlje time su se pridružile Švedskoj koja je 2014. bila prva članica EU-a koja je to učinila. Češka, Mađarska, Poljska, Bugarska, Rumunjska priznale su Palestinu 1988. u sklopu sovjetskog bloka, a iste godine, ubrzo nakon njezinog proglašenja, to je učinio i Cipar.

- U ovom trenutku ne razmišljamo o tome - odgovorio je Plenković na pitanje hoće li i Hrvatska priznati Palestinu. - Naša je stalna pozicija ona bazirana na rješenju o dvije države, ali na način da dođe do dogovora” dviju strana, dodao je premijer.

Predsjednik Zoran Milanović komentirao je pak kako o tome premijer Plenković ne može odlučivati samostalno.

- Iako su izraelske vlasti u zadnjih pola godine učinile grozne stvari, eventualno priznanje Palestine nije jednostavna odluka, rekao je jučer predsjednik Milanović. Predsjednik nije izravno odgovorio na pitanje treba li Hrvatska priznati Palestinu, no naglasio je da „to nije jednostavna odluka” te da se treba postići razgovorom predsjednika države i premijera. Također je kazao kako „ima argumenata” za priznanje Palestine, „ali još više argumenata za razgovor”.

VIDEO Večernjakov reporter na mjestu prosvjeda za Palestinu

„Ukoliko se odlučimo za priznanje, to svakako nije ili neće biti napravljeno da se napakosti Izraelu”, rekao je predsjednik.

Podsjetimo, priznanje Palestine najavile su i Malta i Slovenija, a i Australija je objavila da postoji ta mogućnost. Palestinu kao državu trenutno priznaje 143 od 193 članica Ujedinjenih naroda.

>>Pitamo vas u anketi Treba li Hrvatska priznati Palestinu? A što mislite o ovoj temi možete komentirati i na našem Facebook profilu