Plenković: Milanović je govorio da vojska odmah napušta Afganistan, a sad je šalje tamo

Premijer Andrej Plenković odbacio je u subotu primjedbe da je on promijenio stav u vezi slanja Hrvatske vojske u Afganistan rekavši kako je predsjednik Republike Zoran Milanović u kampanji govorio da će se Hrvatska vojska odmah povući iz Afganistana, a sad je potpisao odluku o slanju novog kontingenta.

"Gospodin Milanović prije mjesec i pol dana kaže da odmah napuštamo Afganistan, sad potpiše odluku o slanju kontingenta na šest mjeseci u Afganistan. Kad to analizirate onda ćemo dalje," izjavio je Plenković u Kninu gdje je boravio u sklopu kampanje za izbore u HDZ.

Podsjetio je i kako je Milanović ranije rekao da HV odmah napušta Afganistan te se zapitao: "Tko je onda promijenio stav, Milanović ili ja?"

Mediji navode kako bi prva 'pukotina' između Plenkovića i Milanovića mogla biti oko strategije izlaska hrvatske iz mirovne misije u Afganistanu: Milanović bi vojsku povukao za šest mjeseci, a Plenković u fazama, zajedno s Amerikancima.

Plenković je, upitan o tome, novinarima odgovorio protupitanjem: "Kako ste vi to zaključili i tko? Vaši urednici - jako dobro to prate. Koliko se sjećam, a imam dobro uho, nije li u predsjedničkoj kampanji (Milanović) rekao da će odmah Hrvatska vojska otići iz Afganistana. Je li znaju urednici za to ili ne znaju?", pitao je Plenković.