Plenković: Kakva politizacija vojske? Milanovićevo priopćenje je dosadno i krajnje nebitno

Predsjednik HDZ i premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije nakon sjednice predsjedništva HDZ-a.

U početku je kazao kako se HDZ neće žaliti na presudu za aferu Fimi media.

- Donijeli smo odluku nakon što smo konzultirali naše pravne zastupnike, odvjetnike, tražili stručno mišljenje, HDZ neće koristiti mogućnost da ide pred Ustavni sud, to nije potrebno. S te strane ta priča je stavljena ad acta. To je stav svih tijela HDZ-a - kazao je.

- Ovaj tjedan će biti i Vijeće za nacionalnu sigurnost i Vijeće za obranu. Funkcionalnost HV-a i njena dobra opremljenost je izuzetno važna za nas. 2016. su izdvajanja za MORH bila 2 milijarde i 980 milijuna kuna, danas su 7 milijardi i 190 milijuna kuna. Sutra očekujemo kvalitetnu raspravu - dodao je.

Upitan je i o priopćenju iz ureda predsjednika Milanovića koji kaže da je Vlada organizirala stranački sastanak sa zapovjednicima Hrvatske vojske.

- Još jedno dosadno priopćenje kao uvijek. Ja sam najavio u četvrtak da ćemo imati ovaj sastanak. S obzirom da je tema obrane i vojske u fokusu, htio sam da se zajednički pripremimo za ovaj sastanak. Dosadno priopćenje, krajnje nebitno, kakva politizacija vojske. Predsjednik Sabora je bio tamo na moj poziv, za razliku od njega Vidović ima sustavnu praksu da se detaljnije bavi temama za obranu. Ne vidim tu nikakav problem - kazao je Plenković i istaknuo:

- Transparentno sam na Vladi rekao u četvrtak da organiziramo sastanak u ponedjeljak. Da li će on imati jedan, dva, tri ili 150 sastanaka, meni je to sasvim svejedno.

Upitan je i o izjavi ministra Marija Banožića da ga je dočekalo loše stanje kada je preuzeo MORH.

- Ako je Banožić to tako rekao sigurno nije mislio na ministra Krstičevića nego je sigurno govorio o višegodišnjem kontekstu, sigurno to nije imalo veze s onim što je napravio Damir Krstičević. Od 2016. smo za 80 posto povećali proračun za MORH u roku od 5 godina, to je moćno postignuće naše Vlade. Damir Krstičević je napravio nešto što su neki drugi ukidali pa je vratio nekoliko naknada, dežurstva, za stražu i stavio hrvatsko vojnika u prvi plan. Da ne govorimo o najbanalnijim stvarima poput prehrane koja su bila reducirana prije nas. To je vraćanje dostojanstva vojnicima - kaže Plenković.

- Investirali smo u sve grane Hrvatske vojke i imamo konkretna postignuća na koje kao Vlada trebamo biti ponosni. Da trebamo učiniti više, trebamo, ništa ne završava s ovom ili s onom vladom - dodao je.

Upitan je i kakva očekivanja ima od sutrašnjeg sastanka.

- Nije baš tako dramatično. Normalni sastanak gdje moramo raspraviti neke teme, usvojiti određene zaključke. Nema tu nekakvih velikih uzbuđenja - kazao je.

Očekuje se šira primjena covid potvrda, očekujete li otpore, pitali su ga novinari.

- Ako je netko imao senzibiliteta, imali smo mi. Bio sam s ministrom Berošem u Dubravi u subotu, svi koji pretendiraju da korone nema, neka samo zamisle da pogledaju pacijente koji su na intenzivnoj njezi, koji se bore za svaki udisaj. Kada to netko vidi, koji nastoji negirati bolest, koja je uzela 10.000 života u Hrvatskoj, onda taj i takav ne bi govorio to što govori nego bi promislio i nastojao definirati zajedničkoj borbi protiv COVIDA-19 - smatra Plenković.