'Plenković je nažalost izgubio vjerodostojnost kao predsjednik stranke'

Predsjednički kandidat Opcije za promjene na izborima u HDZ-u Miro Kovač poručio je u subotu, uvjeren u pobjedu svoje opcije, kako nakon parlamentarnih izbora neće koalirati s ljevicom, a u HDZ-u će biti mjesta i za članove tima njegova protukandidata Andreja Plenkovića kojega će predložiti u Predsjedništvo.

"Ne koristim riječ 'oponent' za razliku od svog protukandidata koji govori o 'oponentima', hrvatskom riječju protivnicima, neprijateljima. Za mene su ljudi u stranci kolege, prijatelji, ako hoćete - braća i sestre. Kao takve ih ja želim u kampanji i vidjeti. Želimo se natjecati i na kraju će članstvo odlučiti kome će dati povjerenje da vodi HDZ", izjavio je Kovač uoči obilježavanja 30 obljetnice HDZ-a u Makarskoj. Uvjeren je i da HDZ s aktualnim vodstvom "nema nikakav korisni potencijal".

"Vidimo da gospodin Škoro ne želi ovakav HDZ. Vidimo da gospodin Plenković želi gospodina Škoru i neke druge domoljubne snage u hrvatskoj politici. Vidimo da SDP priželjkuje slab HDZ. SDP navija za gospodina Plenkovića ali samo kao mogućeg slabijeg partnera u nekoj hrvatskoj vladi. Od toga nema ništa", poručio je Kovač.

HDZ ne želi biti junior partner SDP-u

Dodao je i kako članstvo HDZ-a ne želi biti junior partner SDP-u.

"Moramo napraviti promjene vodstva, vratiti vjerodostojnost. Plenković je naime nažalost izgubio vjerodostojnost kao predsjednik stranke", ocijenio je Miro Kovač.

Aktualni predsjednik stranke i vlade Plenković, uvjeren je njegov protukandidat, ne može dobiti parlamentarne izbore niti može sastaviti buduću vladu.

"To može samo naša Opcija za promjene. Nudimo jednu čistu sliku o Hrvatskoj u kojoj će sposobni ljudi moći zauzeti važne položaje i kadrovsku politiku ne 'po babi i po stričevima', ne po rodbinskim vezama, prijateljskim ili kumskim vezama. Klijentelizam i korupcija - to ćemo iskorijeniti", poručio je.

Ustvrdio je i kako je "Plenković prije nekoliko dana pokušao ubaciti klicu razdora u Opciju za promjene", a što je, kaže, prozirno i nekonstruktivno. "Mi se tako ponašati nećemo. Mi ćemo predložiti da njega kooptiramo u Predsjedništvo stranke nakon naše pobjede, a i za neke druge drage ljude, nakon što mi pobijedimo, će biti mjesta, bit će mjesta i za kandidata za zamjenika gospodina Medveda, za gospođu Bušić, za gospodina Bačića, za gospodina Butkovića", nabrajao je Kovač.

Njegova je opcija, kaže, uključiva. "Za sve njih će biti mjesta u HDZ-u. Mi smo uključivi, i ono što je najvažnije - mi smo vjerodostojni", poručio je.

Stranke ljevice imaju svoju priču

Nakon izbora, kaže, neće koalirati sa strankama ljevice jer oni imaju svoju priču.

"Najprije ćemo napraviti jaki HDZ koji može pobijediti, a nakon toga ćemo vidjeti s kim ćemo još koalirati da bismo sastavili hrvatsku vladu. Jedna stvar je jasna: sa SDP-om, sa Bernardićem, sigurno nećemo ući u koaliciju", poručio je.

Na pitanje o mogućoj koaliciji s Miroslavom Škorom uzvratio je da treba ići "korak po korak". Miro Kovač ustvrdio je i kako je netočan navod u Hininom izvješću da je sinoć u Slavonskom Brodu na Opciji za promjene bilo desetak HDZ-ovaca.

"Bio sam jučer jako tužan sa svojim kolegama. Imali smo lijepo druženje s članovima HDZ-a u Slavonskom Brodu. Da se to išlo krivo predstaviti, postoje slike koje će to demantirati. To je zaista žalosno, to rade ljudi koji ovise o državnom proračunu. Meni je jako žao zbog toga. To se tako ne radi", ustvrdio je Kovač.