Plenković i Jandroković izrazili sućut: 'Doprinos Nikice Valentića pamtit će cijela Hrvatska'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je u srijedu sućut obitelji bivšeg premijera Nikice Valentića koji je umro u 73. godini čovjeka, istaknuvši da je svojim radom i djelovanjem ostavio neizbrisiv trag u hrvatskoj političkoj povijesti.

"S iskrenim žaljenjem primio sam vijest o preranoj smrti gospodina Nikice Valentića, bivšeg predsjednika hrvatske Vlade, kojeg sam osobno poznavao i izuzetno cijenio. U ovim tužnim trenucima suosjećamo s vama i sjećamo se čovjeka koji je svojim radom i djelovanjem ostavio neizbrisiv trag u hrvatskoj političkoj povijesti", naveo je u izrazima sućuti premijer Plenković. Dodao je da je Nikica Valentić bio predsjednik hrvatske Vlade tijekom sudbonosnih dana Domovinskog rata te je kao političar, pravnik i gospodarstvenik, svoje znanje i iskustvo utkao u temelje samostalne i slobodne Hrvatske.

Tijekom njegovog premijerskog mandata, zahvaljujući stabilizacijskom programu i uvođenju nove nacionalne valute, stvoreni su preduvjeti za zaustavljanje inflacije, kao i za pripremu i provedbu ključnih vojnih operacija koje su dovele do kraja rata u Hrvatskoj. Ujedno, Hrvatska je tada zbrinula brojne izbjeglice i prognanike, istaknuo je Plenković. Obnašajući u dva mandata dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru, Nikica Valentić svoj je obol dao i u zakonodavnoj vlasti, dodao je. "Odlaskom Nikice Valentića izgubili smo prijatelja, suradnika i državnika, koji je sjedinjavao znanje, rad i iskustvo te svojom ličkom tvrdoglavošću, kako je sam znao reći, svladavao prepreke i rješavao probleme", naglasio je premijer Plenković, koji je sućut obitelji Nikice Valentica izrazio u ime Vlade i svoje osobno.

Nikica Valentić, bivši hrvatski premijer i saborski zastupnik HDZ-a u dva mandata, umro je u srijedu u 73. godini. Rođen je 1950. u Bilaju kod Gospića. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kao član HDZ-a bio je saborski zastupnik u dva mandata od 1992. do 1993. godine i od 1995. do 2000. godine, te predsjednik Vlade RH od travnja 1993. do studenoga 1995.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković uputio je u srijedu izraze sućuti obitelji bivšeg predsjednika Vlade RH Nikice Valentića koji je umro u 73. godini, istaknuvši da će njegov doprinos afirmaciji Hrvatske u presudnim trenucima pamtiti i njegova Lika i cijela domovina. "Uime Hrvatskoga sabora i osobno primite izraze iskrene sućuti i dubokog poštovanja. Nakon demokratskih promjena, Nikica Valentić pridružio se Hrvatskoj demokratskoj zajednici s čije je liste 1992. izabran na prvi od dva zastupnička mandata u Hrvatskom saboru. Godinu kasnije, odlukom predsjednika Tuđmana postao je peti predsjednik hrvatske Vlade. Za njegova su mandata, među ostalim, provedene oslobodilačke vojno-redarstvene operacije Bljesak i Oluja, u kojima je oslobođen najveći dio okupiranog hrvatskog teritorija. K tomu, ostat će upamćen i kao predsjednik Vlade u razdoblju uvođenja nove hrvatske valute - kune", istaknuo je u izrazima sućuti Jandroković.

Dodao je kako je Nikica Valentić i nakon odlaska iz aktivnog bavljenja politikom u poduzetničke vode, znao svoje bogato životno i profesionalno iskustvo staviti u službu Domovine. Tako je prihvatio i dužnost posebnog savjetnika predsjednice Republike Hrvatske. Zasluge Nikice Valentića u stvaranju i izgradnji hrvatske države i gospodarstva potvrđene su brojnim visokim odlikovanjima, poput Velereda kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom, Redom kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom, Redom Ante Starčevića kao i Redom Danice Hrvatske s likom Blaža Lorkovića i Redom hrvatskog trolista, podsjetio je Jandroković. "Njegov iznimno vrijedan doprinos afirmaciji Hrvatske u presudnim trenucima naše suvremene povijesti pamtit će njegova rodna i voljena Lika, kao i cijela Hrvatska", istaknuo je Jandroković u izrazima sućuti obitelji Nikice Valentića.