Plenković: Hrvatska je po rastu BDP-a u top 10 zemalja Europske unije

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković izjavio je u subotu u Koprivnici kako je Hrvatska među top 10 zemalja Europske unije prema rastu BDP-a u prošloj godini.

Plenković je sa suradnicima sudjelovao na obilježavanju 30. obljetnice županijskog HDZ-a te je, među ostalim, komentirao gospodarska kretanja i makroekonomske pokazatelje.

Rast BDP-a od 2,9 posto prošle godine znači da smo u top 10 zemalja Europske unije i praktički duplo jači od prosjeka članica Unije koji iznosi 1,5 posto.

Prema procjeni Državnog zavoda za statistiku, mi smo točno u okvirima onoga što smo sami zacrtali u vlastitim makroekonomskim predviđanjima, naglasio je premijer.

Podsjetio je i kako Hrvatskoj ovih dana na naplatu dolaze obveznice u iznosu od 12,5 milijardi kuna, na koje se plaćala kamata od 6,5 i 6,75 posto.To nas je, u ovih deset posljednjih godina kako je otplaćujemo, stajalo 820 milijuna kuna godišnje.

No, sad ćemo izdati obveznice vrijedne 15 milijardi kuna na domaćem tržištu kapitala za banke, fondove i osiguravajuća društva. I to u tri tranše na pet, 14 i 20 godina. Prvi put u povijesti Hrvatska izdaje obveznicu na 20 godina. Kamate su 0,25 posto, jedan posto i 1,25 posto. Kad to prevedete u godišnji trošak novca, umjesto 820 milijuna plaćat ćemo samo 104 milijuna godišnje.

Svake godine uštedjet ćemo 716 milijuna kuna. A to su vam tri godišnja proračuna ministarstva turizma, otkrio je šef HDZ-a u prepunoj dvorani Domoljuba u Koprivnici. Plenković naglašava i kako Hrvatska danas ima više registriranih zaposlenih nego prije 30 godina kad smo imali 4,7 milijuna stanovnika.

Dakle, imamo 700.000 stanovnika manje, dometnuo je Plenković. Jedan posjetitelj skupa prekinuo ga je tog časa dobacivši kako je to zato jer je 700.000 Hrvata otišlo u Njemačku. Ne, nije ih toliko otišlo sigurno. Da je, već bi me kancelarka Merkel zvala, budite bez brige, odgovorio mu je premijer.

Uoči stranačkoga skupa kandidat za zamjenika predsjednika HDZ-a, ministar Tomislav Medved komentirao je izjavu Miroslava Škore kako ne isključuje koaliciju s HDZ-om nakon parlamentarnih izbora.

HDZ će pobijediti na tim izborima i nakon toga ćemo razgovarati s potencijalnim koalicijskim partnerima. Kao izborni pobjednik, dakle, analizirat ćemo eventualne koalicijske partnere odgovorio je Medved. Osvrnuo se i na ideju nekih članova o osnivanju stranačkih frakcija.

Nikakve frakcije ne dolaze u obzir u HDZ-u. Stranka je jedinstvena, a ovo što se događa ovih dana kod nekih kandidata, moj poziv je neka se usmjere prema svojim programima, ističe Medved.

Na pitanje što misli o izjavi njegova protukandidata Ivana Penave da HDZ nema onoliko članova koliko se prikazuje, Medved kaže da su to neosnovane insinuacije.

Predsjedništvo stranke vrlo jasno je sve komuniciralo u odluci o raspisivanju izbora, pa i broj članstva koji je u skladu s evidencijom koja se vodi u HDZ-u. Dakle, to su neosnovane izjave", zaključuje on.