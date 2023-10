Plenković: Nećemo šutjeti, odgovarat ćemo kvazi-neovisnim političarima na neistine

Ovog ponedjeljka u središnjici HDZ-a održan je sastanak predsjedništva, nakon čega je premijer Andrej Plenković dao izjave za medije. Na samom početku osvrnuo se na prošlotjedna događanja, što se između ostalog odnosi na skup EPP-a u Splitu te pad inflacije.

- Izdvajam i sastanke s predstavnicima banaka koji su najavili povećanje kamatne stope na štednju, a pritom neće doći do povećanja stopa na kredite - komentirao je, dodajući i kako je provedba porezne reforme u tijeku.

- Danas je i poseban dan, dan kada je prvi Rafale postao naše vlasništvo, to je jedna od naših najvažnijih političkih odluka - poručio je te se osvrnuo na infrastrukturne projekte koji su najavljeni i provode se, smatrajući kako je to ''itekako važno i dobro''.

Plenković se potom osvrnuo i na izjave predsjednika Zorana Milanovića koji je poručio kako će situacija s borbenim zrakoplovima ''nekima koristiti kao predizborna platforma''.

- Sad se odjednom javljaju oni koji će ići tezom jednog komentatora koji je kazao kako se sve događa ''stihijski''. Sve što je dobro bi napravio bilo tko, a sve što je negativno će se staviti u fokus. Malo bih produbio tezu o dvije Hrvatske: imate jednu, oporbenu, koja će inzistirati na teškim uvredama i govoriti o lopovima i izdajnicima. Prije nije bio problem koalicija s SDSS-om, ali sada je, i nitko neće reći da to nije u redu govoriti. To vam pokazuje ne samo jalovost nego i nepostojanje ikakve političke ideje o oporbi. Ili moraju zazivati DORH, ili se moraju vratiti u valjda ratno razdoblje. Budući da je to teška neistina, mi nećemo na to šutjeti. Politički ćemo svima odgovarati, kvazi-neovisnim političarima koji nastavljaju te teze - komentirao je.

Nastavio je govoreći kako je Vlada ''zaslužna za Pelješki most'', četverotračne autoceste, koridor 5C u Baranji i ostale projekte. Zapitao se i gdje je bio ''Grbin kada su se donosile odluke o kupnji Rafalea''.

- Zato imate dvije Hrvatske. Jednu koja nije imala nikakav doprinos, i one druge koji su omogućili potpore građanima u kriznom razdoblju - poručio je. Plenković je na pitanje novinarke o tome nije li to bio zadatak vladajućih odgovorio kako je ova Vlada ''odolijevala svim pritiscima i realizirala sve projekte''.

- Ova ekipa s kojom imamo posla ne nudi nikakva rješenja, nikakva - poručio je. Komentirao je i najave sindikalista koji će na pregovorima navodno tražiti povećanje osnovice plaće od 15 posto.

- Pregovori se vode, Piletića i Primorca još nisam vidio. Naša politika i komunikacija sa sindikatima je odlična. Mi ćemo pronaći rješenje što će biti dio onoga što će biti dijelom novog Zakona. Ideja je donijeti taj zakon do kraja godine i dati nova rješenja s kojima će se ta šuma različitih radnih mjesta po logici isto i nagrađivati - poručio je.

Mi smo obećali Schengen, a ne oni, ponovio je Plenković tezu referirajući se na SDP nakon što je Milanović komentirao kako je ''Hrvatska mogla ući u Schengen još 2016.''

- Ne bi se ništa od ovoga samo dogodilo od sebe, ni Rafalei, ni LNG, pa niti Pelješki most. Što se tiče energetike, ljudi imaju jeftinu cijenu, sada je ona duplo jeftinija. To se nije dogodilo samo od sebe već zbog političkog odabira Vlade koja je dobila povjerenje građana da državu vodi naprijed - zaključio je Plenković.

