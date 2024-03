Planirate u nabavku? Provjerite koje će trgovine ove nedjelje biti otvorene

Novim Zakonom o trgovini reguliran je rad nedjeljama . Zbog toga, trgovine i trgovački centri sami određuju koje će nedjelje u godini biti otvoreni za svoje kupce. U nastavku možete provjeriti koje će trgovine i trgovački centri raditi 17. ožujka. Pojedine trgovine uopće neće raditi, dok su drugi trgovački lanci odlučiti otvoriti samo neke od svojih poslovnica.

Trgovački lanac Kaufland javlja kao ove nedjelje sve njihove trgovine ne rade."U našim trgovinama obavite svoju nabavku an vrijeme". Konzum je ipak odlučio ostaviti otvorena vrata nekih svojih poslovnica, njih čak 16 na području Zagreba. Detaljno radno vrijeme Konzumovih poslovnica možete provjeriti ovdje. Po namirnice možete i u Studenac, budući da će čak neke njihove poslovnice raditi ove nedjelje. Ovdje možete provjeriti koje su trgovine Studenca otvorene.

Treću nedjelju u ožujku bit će otvoreno 40 Sparovih poslovnica diljem Hrvatske. Na području Zagreba svoju nabavu moći će te obaviti u 21 trgovini. Za detaljne Sparove poslovnice pogledajte ovdje. Plodine će ove nedjelje otvoriti 9 svojih poslovnica. Nažalost ni jedna nije na području Zagreba. Ovdje pogledajte u kojim gradovima rade Plodine. Također, radit će tek nekoliko Lidlovih poslovnica. O kojim je trgovinama riječ, možete provjeriti ovdje.

Što se tiče šoping-centara, većina njih ove nedjelje neće raditi. No ipak za one koji obavljaju sve u zadnji tren City Centar East otvorit će svoja vrata ove nedjelje. Međutim City Center one West, kao i splitski City Cente neće raditi. Trgovine u Arena centru neće raditi cijelog ožujka, dok će Avenue Mall svoja vrata, što se tiče nedjelja, otvoriti tek 04. travnja. Također, sve nedjelje u ožujku su u Tower Centeru Rijeka neradne, a ove nedjelje neće raditi ni riječki ZTC. Portanova u Osijeku je isto otvorena.

Prve nedjelje u ožujku zatvoreni su, redom, i šoping-centri Supernova, Mall Osijek, Mall of Split, IKEA i STOP SHOP. Ako planirate posjet jednoj od drogerija, možete provjeriti i njihovo radno vrijeme. Naime, poslovnice Müllera možete pretražiti OVDJE, DM-a na ovom POPISU, a Bipe na LINKU.

