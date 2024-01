PITANJE DANA Kada ćete raskititi svoju božićnu jelku?

S obzirom na to da su Božić i Nova godina službeno prošli, a predstoji nam tek blagdan Sveta tri kralja, brojni su se već bacili u raščišćavanje doma od svih božićnih ukrasa. U to ulazi i božićna jelka, a do kada bi se ''po propisima'' svaki dom trebao riješiti svog bora, rasprava je koja već godinama traje u Hrvata.

Osim što su brojni sve ranije krenuli s kićenjem bora, nasuprot tradicionalnom Badnjaku, i to kako bi duže mogli uživati u božićnoj bajci, svaka obitelj ima svoju tradiciju raskićavanja. Neki će pričekati čak do Svijećnice, odnosno 2. veljače, dok u zadarskom podneblju građani poštuju pravilo dana sv. Stošije, 15. siječnja.

Ipak, puno Hrvata odlučit će se upravo za blagdan Sveta tri kralja, objašnjavajući to činjenicom da se dan nakon slavi pravoslavni Božić. Kako bismo razjasnili ovu enigmu i doznali što se ipak prakticira najviše među Hrvatima, pitali smo vas - Kada vi skidate svoju božićnu jelku?

