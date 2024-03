PITANJE DANA Jeste li već isplanirali i rezervirali ljetovanje?

S prvim danom proljeća i višim temperaturama ne možemo ne razmišljati o ljetu i ljetovanju . Bijeg od posla i svakidašnjice s povišenjem temperatura čini se sve bližim. Svi mi težimo za savršenim odmorom i tražimo za sebe baš ono što bi nam najbolje odgovaralo kako cjenovno tako i za dušu. Portal Trip Advisor svake godine izbaci report “Best time to book” u kojem preporučuje koji je optimalan trenutak za rezervaciju hotelskog smještaja kako bi trošak sobe bio nešto niži nego inače.

Turistički stručnjaci često ističu kako najbolju cijenu za hotelsku sobu ili apartman možete postići ćete bukirate li smještaj puno prije dolaska na odredište. Za Ameriku kažu da je idealno rezervirati tri mjeseca prije samog puta, a za Europu ako ciljate razdoblje tijekom lipnja, srpnja i kolovoza, pokazalo se kako je za ljetovanje potrebno rezervirati i platiti u prosjeku pet do devet mjeseci prije puta.

Prosjek za Aziju iznosi 3 do 4 mjeseca. Na povoljne cijene najdulje ćete moći čekati ako putujete ne Bliski istok. Tamo je za bolju cijenu hotel potrebno platiti dva mjeseca prije puta, a ušteda će biti sasvim pristojnih 19 posto.

Bio to odlazak na more ili u planine svima nam je u godini potreban odmor za dušu. Nekolicina nas voli na vrijeme organizirati tih par dana odmora kako bi lakše mogla sanjariti i romantizirati godišnji, dok pak neki nemaju vremena za godišnji ili smatraju kako je još prerano za priču o ljetovanju. No ipak kako cvijeće pupa, priroda se budi, poprima svoje boje tako i naše misli lete na ljeto, pa pitamo naše čitatelje jesu li već isplanirali, a možda čak i rezervirali ovogodišnje ljetovanje.