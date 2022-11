Piletić otkrio u kojim slučajevima neće biti moguć priziv savjesti za rad nedjeljom: 'I to smo definirali zakonom'

Ministar rada Marin Piletić gostovao je u Dnevniku Nove TV gdje je komentirao novi prijedlog Vlade prema kojem će se rad nedjeljom plaćati 50 posto više.

"To su, dakle, sve hitne službe, a među njima i liječnici. Uvriježeno je pravilo što je prijeka potreba. Dakle, u slučaju određenih prometnih nezgoda, znaju se koje službe moraju izaći na teren. Kafići i čitav ugostiteljski sektor, kako priroda posla nalaže da se radi vikendima, mi smo turistička zemlja. Zamislite da nijedan ugostiteljski objekt ne radi vikendom. To nipošto ne bi bilo dobro ni za naše gospodarstvo. Govorimo o dva različita segmenta koje smo definirali u zakonu. Jedno je prijeka potreba, a drugo priroda posla. Sve one gospodarske djelatnosti za koje je uvriježeno da rade vikendom, kao i novinari, definirali smo kroz ovaj nacrt", rekao je Piletić.

Dodao je i kako novinari imaju pravo na priziv savjesti.

"S obzirom da je i Europska direktiva rekla da mi kroz izmjene i dopune zakona moramo definirati i transponirati dvije direktive. Jedna od njih je i Direktiva o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima. To znači da Ugovor o radu između poslodavca i radnika mora biti vrlo jasan i transparentan, naznačiti koje je radno vrijeme, kojim se danima radi. Ukoliko to uključuje rad nedjeljom, onda radnik mora biti svjestan da će morati raditi određene nedjelje", dodao je.

Ipak, hoće li pravo na priziv savjesti teoretski biti moguć u turizmu, ugostiteljstvu i novinarstvu, Piletić je kazao:

''Dakle, to smo i definirali zakonom, ali smo rekli da u takvim slučajevima, kada je rad nedjeljom nužan, poslodavac radniku mora omogućiti da u četiri uzastopna tjedna jedna nedjelja bude predviđena za odmor."

Piletić je također kazao kako će plaćanje rada nedjeljom državu koštati 100 milijuna kuna.

"Bit će skuplje. Mi smo predvidjeli Zakonom o radu, i ranije predstavili na GSV-u, da želimo da taj rad nedjeljom, koji je do sada zakonski reguliran da bude plaćen više, ali ne i koliko više. Tako da ste nedjeljom mogli biti plaćeni i kunu više u odnosu na postojeću satnicu. Sada Zakonom jasno predviđamo da taj rad nedjeljom bude minimalno 50 posto plaćen više. Ako uzmemo da u državnim i javnim službama kroz temeljni kolektivni ugovor je taj dodatak 35 posto, a nakon nedavno završenih kolektivnih pregovora za povećanje osnovice, mi ponovno interveniramo i povećavamo taj postotak u državnim i javnim službama. To znači da, kad zakon stupi na snagu, da će taj trošak od 15 posto za državni proračun biti 100 milijuna kuna više za plaćanje rada nedjeljom", rekao je.

Kroz Zakon o radu, rekao je Piletić, nakon prvog čitanja i rasprave u Saboru, uvodi se pravo na isključenost tijekom odmora.

"To je preporuka određenih europskih regulativa, i mi sukladno zaključcima i prijedlozima saborskih zastupnika iz prvog čitanja, to uvodimo kroz zakon o radu u drugom čitanju", rekao je Piletić.

Ipak sve ovo što se odnosi na nedjelju, rekao je Piletić, ne odnosi se na blagdane i na praznike.

"Vlada je jasno definirala i svojim programom rada da želimo regulirati rad nedjeljom. Zbog toga paralelno idemo i sa izmjenama Zakona o trgovini gdje smo predvidjeli da u sektoru trgovine 16 nedjelja bude radno. Odnosno da tijekom godine 30 posto nedjelja se može raditi, a sve ostalo da budu neradne. Paralelno s tim usklađivan je Zakon o radu", zaključio je Piletić.

