Piletić komentirao inflaciju, Grmoja mu odgovorio: Jasno je zašto tu nije Plenković. Srami se svog programa

Ukupno 10 kandidata sučeljava se ovog petka na HTV-u, u jeku velike završnice predizborne kampanje, i nakon objavljenih konačnih anketa koje pokazuju kako bi mogao izgledati 11. saziv Sabora, ako se raspoloženje birača uoči izbora poklopi sa izbornim 17. travnjem.

Radi se o kandidatima koje su prema HRejtingu prešle četiri posto u barem jednoj izbornoj jedinci, a to su redom: Tomislav Josić (Domovinski pokret i partneri), Davor Nađi (Fokus i Republika), Marin Piletić (HDZ i partneri), Dalibor Paus (IDS i partneri), Nikola Grmoja (Most i partneri), Sandra Benčić (Možemo), Matija Posavec (Nezavisna platforma sjevera), Katarina Peović (Radnička fronta), Mirela Ahmetović (SDP i partneri) i Milivoj Špika (Umirovljenici zajedno i partneri).

Na samom početku kandidati su se u jednoj minuti predstavili, a moderatori Zrinka Grancarić i Mislav Togonal kandidatima su objasnili pravila sučeljavanja, u što je uključeno i 10 replika po kandidatu tijekom cijelog sučeljavanja. Prvo pitanje krenulo je na temu plaća u Hrvatskoj.

- Sigurno da trenutna plaća nije onakva kakvu vidimo, naš plan je jednostavan. Sve što smo pokazali na lokalu, to bismo radili i nacionalno. Potrebno je smanjiti porez na dohodak, povećati neoporezivi dio. Potrebno je smanjiti poreze na prijevoz i režije, dakle cilj je staviti što više novaca građanima u džepove - poručio je Nađi, nakon čega je Piletić komentirao kako obuzdati poskupljenje.

- Onako kako je vlada dosad učinila - regulacijom cijena 30 proizvoda. Inflaciju ipak treba suzbiti u korijenu, zato je vlada regulirala cijenu naftnih derivata i struje. Što se tiče energetskih paketa, jasno smo pokazali što smo učinili - komentirao je Piletić. Grmoja je odgovorio:

- Jasno je sada zašto tu nije Plenković, očito se srami svog programa. Ako oni dobiju novi mandat, imat ćemo standard kakav su Slovenci imali 2022. Narodu je dosta prepucavanja HDZ-a i SDP-a, potrebne su nove snage.

S planovima HDZ-a nisu se složili ni Benčić, Špika ni Nađi. Peović je poručila kako je inflacija ''klasno pitanje'' te da je ''nevjerojatno kako se HDZ hvali rastom plaća u trenutku kada je minimalna plaća duplo manja od slovenske''.

- Apsolutno je netočno da je inflacija pojela realan rast, svatko tko zna zbrojiti dva i dva to može utvrditi. Upravo su mjere vlade imale za efekt da oni s najnižim primanjima najblaže podnose ovu inflaciju - komentirao je Piletić. Ahmetović mu je pak poručila kako on priznaje da ''Državni zavod za statistiku ne radi svoj posao s obzirom na brojke''. Posavec je podsjetio na podatak da je Hrvatska među jedinima u EU koja nije uspjela suzbiti inflaciju.

- Da otrijeznim Piletića, u vladi SDP-a inflacija je bila na 2 posto, dok je za vrijeme HDZ-a inflacija bila preko 40 posto, a za stanove preko 60 posto. Piletiću, možete lagati samog sebe, ali ne i građane - poručila je Ahmetović Piletiću.

Iduće pitanje odnosilo se na Pausa, vezano uz poreze. On je kazao kako je Hrvatska na 75 posto prosjeka EU, što je postignuto porastom potrošnje i korištenjem sredstava EU, pa poručio kako ''to neće trajati dovijeka'' te da su zato potrebne investicije. Na to mu je odgovorila Peović koja je poručila kako se upravo tim pitanjem pokazuje da je ''IDS istarski HDZ''. S Benčić je potom otvoreno i pitanje poreza na nekretnine.

- Jedino u čemu je HDZ-ova vlada bila prvak bila je cijena rasta nekretnine, na tome im se može čestitati, ali su naši građani na tome trpjeli. Došlo je do toga da se financijalizirao sektor i da nekretnine više ne služe za stanovanje. Mi smo zato predvidjeli porez na nekretnine, odnosno višak bogatstva i da se oporezuje treća nekretnina i više. Stan ili vikendica je nešto što ne treba oporezivati - poručila je Benčić, dok se Peović nije složila s tom tezom te smatra kako treba ''oporezivati najbogatije'', što nitko osim RF-a ne želi, a uz to je i Fokus nazvala ''sociopatskom strankom''.

U sučeljavanju su se dotaknuli i korupcije, na što su moderatori Piletića pitali o Ivanu Turudiću, novom glavnom državnom odvjetniku.

- Od novog državnog odvjetnika očekujem da se ponaša korektno kao i sudac kada je osuđivao i poznata imena. DORH je i dosad radilo ozbiljan posao, nema onoga tko je činio nepodobna djela, a da nije dobio priliku da se brani pred sudovima. DORH treba istraživati i ojačati i naravno da će novi državni odvjetnik biti profesionalan u svom poslu - komentirao je Piletić, na što je replicirala Benčić.

- Imamo osobu koja se nalazila s kriminalcima da bi ih savjetovao, koja je lagala i o kojoj smo sve saznali iz poruka Josipe Rimac, to je vaše naslijeđe - poručila mu je Benčić pa je nastavila rasprava s Piletićem.

- Niti sam ukrao, niti zarobio, a ovakve etikete građani neće prepoznati na izborima. Ne znam kome bi palo na pamet da vam povjeri da upravljate Hrvatskom - komentirao je Piletić.

- Vidjet ćete, gospodine Piletiću. Pokazali smo da u dvije i pol godine možemo bez afera. Vaše naslijeđe je da ste stranka osuđena za korupciju - poručila mu je Benčić.