Piletić: Detalje o koeficijentima brusit ćemo još neko vrijeme

U Vinkovcima je otvoren Sajam poslova koji je danas posjetio i ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić koji je kazao kako je 1. siječnja 2023. godine na snagu stupio i novi Zakon o radu koji je prepoznao novost da se na stalnim sezonskim poslovima od sada mogu sklapati ugovor na neodređeno vrijeme.

- To je korisno i za poslodavce i za zaposlene, za sigurnost i dugotrajnost. Na taj način želimo dodatno, uz to što je ova Vlada smanjila udio ugovora na neodređeno u ukupnom broju osiguranika, osigurati tim ljudima jednu vrstu sigurnosti, a to je sasvim sigurno ugovor na neodređeno – rekao je Piletić. Dodao je i kako je namjera niza mjera koje se donose u sektoru sezonskom zapošljavanja da domaći ljudi koji su godinama na stalnim sezonskim poslovima dobiju priliku za zaposlenje i u sezoni koja je pred vratima. Govorio je i oko sinoć održanog sastanka u Vladi RH na kojem se govorilo oko koeficijenata rekavši kako su se dodatno brusili detalji ali i da će se oni brusiti još neko vrijeme.

- Sagledavamo sve mogućnosti i prijedloge koje su naši socijalni partneri, reprezentativni sindikati i još neki drugi zainteresirani dostavili Vladi i kada Vlada bude spremna objavit će konačnu verziju uredbe kako za naše službenike u državnoj službi, tako i za one u javnoj – rekao je Piletić. Sajam poslova u Vinkovcima je obišao i ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar koji je rekao kako se u Hrvatskoj i dalje bilježi pad broja nezaposlenih kao i da nam nedostaje radnika.

- U Hrvatskoj je trenutno oko 118.000 nezaposlenih osoba te i u ovoj godini, u odnosu na prošlu, bilježimo pad broja nezaposlenih. Ako bi brojke usporedili s onima od prije nekoliko godina onda možemo govoriti o velikom padu nezaposlenosti u Hrvatskoj. To vežemo s gospodarskim rastom, ali i ukupnim razvojem domaćeg tržišta rada – rekao je Lončar.

Napomenuo je i kako je tijekom 2023. godine u Hrvatskoj izdano 174.000 radnih dozvola uz očekivanja kako će sličan dinamika biti i u 2024. godini kao i da se očekuje povećanja potreba za sezonskim radnicima s obzirom da se približavamo turističkoj sezoni. Ovogodišnji Sajam poslova u Vinkovcima okupio je više od 500 tražitelja posla kojima se predstavilo 12 velikih poduzetnika od kojih su troje s područja Vinkovaca, a ostali iz jadranskih hotelskih kuća.