Pijan slao lažne SMS-ove ljudima koji su mu htjeli pomoći, maloljetnica šetala psa iako boluje od korone...

Da mjere zaštite od pandemije koronavirusom nisu svima najbolje sjele, vidljivo je iz izvješća policije i stožera Civilne zaštite u kojima se svakodnevno izvještava o onima koji krše mjere samoizolacije ili se neodgovorno ponašaju. A ima i "šaljivaca" koji tvrde da su bolesni, iako nisu, što na koncu rezultira prekršajnim prijavama, a ponekad i kaznenim.

Upravo to dogodilo se 34-godišnjaku koji je zaradio prekršajnu prijavu nakon što je 20. travnja oko 9 sati nazvao radnika koji mu je trebao doći sanirati krovište na Branovečkoj cesti u Dubravi te zaposlenika jedne dobrotvorne organizacije. Obojici je kazao kako mu je dijagnosticiran COVID-19, a osim što im je to priopćio u razgovoru, obojici je poslao i SMS.

Međutim, nakon što su njegove tvrdnje provjerene, ispostavilo se da nije pozitivan na Covid-19, već je, kako je to priopćila zagrebačka policija, pod utjecajem alkohola širio lažne vijesti, te je remetio mir i spokojstvo građana, odnosno one kojima je to rekao.

Inače izmjereno mu je 1,54 promila alkohola u krvi, pa je prvo odveden u policiju na triježnjenje, nakon čega će biti uhićen i prepraćen na Općinski prekršajni sud.

VIDEO: Kako se brinuti o osobama sa sumnjom i potvrđenom zarazom koronavirusom?

Zbog širenja lažnih vijesti prekršajnu prijavu zaradila je i 45-godišnjakinja koja je početkom mjeseca došla u trgovinu u Ulici Vlade Gotovca. Tamo je birala i razgledala razne artikle. No u jednom trenutku se srušila na pod, što je vidjela djelatnica koja joj je prišla, htijući joj pomoći.

Izvela ju je iz trgovine, nakon čega je 45-godišnjakinja sjela na stepenice te je trgovkinji kazala da joj ne prilazi jer je zaražena s Covidom-19. Liječničkim pregledom naknadno je utvrđeno da je 45-godišnjakinja lagala, odnosno da nije zaražena.

A zbog kršenja samoizolacije prijavljeni su maloljetnica i njezin 52-godišnji otac. Ustanovljeno je da je ona pozitivna na Covid-19 te da se liječi kod kuće, dok je njezinu ocu određena samoizolacija. No umjesto da budu kod kuće, svakodnevno su šetali psa, čime su smatra, policija ugrozili druge ljude.

O njihovom ponašanju izviješteni su dežurni epidemiolog i sanitarni inspektor. Maloljetnica je kazneno prijavljena Općinskom državnom odvjetništvu za mladež u Velikoj Gorici, a 52-godišnjak može očekivati "čestitku" u vidu novčane kazne od Državnog inspektorata.