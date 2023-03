Peović: Prosvjedom ili najavom štrajka treba utjecati na premijera jer očito on donosi sve odluke

U Francuskoj i Izraelu danima traju žestoki prosvjedi zbog mirovinske, odnosno pravosudne reforme. Hrvati sjede u svojim kućama ili eventualno pišu po društvenim mrežama. Živimo li mi dobro ili zbog čega Hrvati rijetko prosvjeduju? - Zabrinjavajuće koliko nam se lošega može dogoditi i što nam sve mogu raditi, a da mi ne izađemo na ulice i ne reagiramo. U Francuskoj prosvjeduju protiv jednog članka zakona koji diže dob za umirovljene s 62 na 64 godine, a kod nas je ta granica 65 i htjeli su ju povećati na 67. Kod nas ljudi trpe apsolutno sve. Valjda kad nas budu bičevima gonili onda ćemo tek shvatiti da smo porobljeni, da imamo autokolonijalnu, kvislinšku vladu koja ne radi za radni narod. Kada kažem radni narod, mislim na sve one koji ne žive od tuđeg rada, a to je većina građana u Hrvatskoj, tek mali tanki sloj elite menadžerira tuđim radom, i taj rad hrvatska Vlada želi učiniti što jeftinijim – odgovorila je saborska zastupnica Radničke fronte Katarina Peović u emisiji Politički intervju tjedna Večernjeg TV. S njome je razgovarala naša kolegica Petra Maretić Žonja.

Premreženost je kolektivnim ugovorima u Hrvatskoj, dodala je, tek 40 posto, a u privatnome sektoru još manje, dok Europska unija postavlja kriterije od 80 posto. - Izlaskom na ulice zaista se nešto uspijeva napraviti, a to su najbolje pokazale radnice Orljave – rekla je Peović.

Svaki šest Hrvat kasni s plaćanjem režija, stanarine i otplate kredita, i po tome smo četvrti najlošiji u EU, o čemu je danas pisao Večernji list.

- To su pokazatelji materijalne deprivacije siromaštva koje objavljuje Državni zavod za statistiku svake godine i oni su zaista alarmantni. Kada nam Plenković kaže kako smo mi 15. najbogatija zemlja, onda je stvarno dovoljno pogledati te pokazatelje materijalne deprivacije siromaštva koji su uistinu loši. Činjenica je da naši građani imaju problema s plaćanjem troškova, da više od 50 posto stanovništva Hrvatske ne može otići na tjedan dana odmora izvan svog mjesta stanovanja, da je trećina stanovništva u opasnosti od siromaštva, a pola umirovljeničke populacije već je u siromaštvu, i da živimo izuzetno loše. Plenković nas pokušava uvjeriti da trebamo vjerovati njemu, a ne svojim očima – izjavila je Peović. Budemo li se odnosili prema privredi kako se odnosimo, nastavila je, ostat ćemo na začelju Europe.

- Državna tajnica kaže kako su nam tri privredne grane jako razvijene, a to su građevina, trgovina na malo i veliko te uslužne djelatnosti. Zar mi ne možemo bolje? Sveli smo se na "zimmer frei". Da budemo slikoviti, sveli su nas na začelje Europe, na jeftinu turističku destinaciju te na slabo plaćenu i slabo obrazovanu radnu snagu – rekla je.

Komentirajući najavu štrajka liječnika u Hrvatskoj, na upit jesu li njihovi zahtjevi utemeljeni, Peović je odgovorila kako je "problem sa svim radničkim zahtjevima taj što svatko prosvjeduje za sebe".

- Dok se ne naučimo da trebamo izlaziti na prosvjede jedni za druge i biti solidarni, nećemo puno napraviti. Moramo raditi na radničkoj solidarnosti jer se s tim brojkama Vlada RH ne bi mogla nositi. Ja sam sa svima solidarna. Liječnici, moramo priznati, imaju veće plaće od prosjeka i mislim da nije korektno da se uspoređujemo sa stranim liječnicima u potpunosti, jer svi drugi nemaju plaće ko strani radnici. Ali sve plaće moraju ići gore, mi moramo dizati glas i za radnice u trgovinama - poručila je, dodajući kako "liječnici iz prvog reda gledaju na devastaciju javnog zdravstva".

- Strah me je da će se zaključiti kako ima puno klijentelizma, korupcije i nepotizma u samom zdravstvu, zašto mi to ne bismo sve privatizirali? Jer ako privatizirate zdravstvo, problem korupcije automatski nestaje. Znači, samo onaj tko ima novaca može se liječiti, nošenje kuverte, što je nekad bilo simbol korupcije, je legalizirana djelatnost u privatnom zdravstvu, i to gledamo u Americi, gdje 16 posto stanovništva nema pravo na osnovnu javnu zdravstvenu uslugu. To su milijuni ljudi – rekla je Peović.

Na upit hoće li zaista doći do štrajka liječnika, pogotovo ako uzmemo u obzir blizinu izbora, odgovorila je kako je pitanje tko ima veći utjecaj na ministra Vilija Beroša – radnici u globalu ili interesne skupine. - Lobističke udruge definitivno imaju utjecaj na njega – kazala je.

Novinarka Maretić Žonja podsjetila je kako je premijer Plenković popustio pod utjecajem javnosti u slučaju roditelja njegovatelja i zapitala je li moguće da će jednako odreagirati i u slučaju liječnika?

- Jedino nam to preostaje. Nikome više nije preostalo ništa drugo nego da prosvjedom ili najavom štrajka utječe na premijera jer je očito on taj koji donosi sve odluke – stava je Katarina Peović.

Premijer je najavio sinoć i dokapitalizaciju HEP-a, je li privatizacija te tvrtke blizu?

- Izuzetno je opasno donošenje mjera kojima se devastira HEP koji je sad već u ozbiljnim problemima. Nije problem toliko u državnom intervencionizmu, koliko u posredno mogućem načinu devastacije HEP-a. Jer mi nemamo Vladu koja donosi mjere koje su stvarno intervencionističke u smislu da ona želi dobrobit svima, nego će uzimati neke deprivirane socijalne skupine kao ljudski štit, a u tim mjerama će omogućivati drugima, koji nisu u teškoj situaciji, da dođu do nekih pogodnosti. Stvarno se postavlja pitanje je li ovo korak ka privatizaciji, premijer se kune da nije, no moramo biti oprezni jer smo gledali privatizaciju INA-e po istom scenariju. Meni se ipak čini da to neće biti slučaj, bilo bi to previše, ali mislim da tu netko priprema teren da to postane mogućnost – kazala je Peović.

DORH je, poznato je, podigao optužni prijedlog protiv Katarine Peović jer je, kako tvrde, prekršila izbornu šutnju 2019., uoči izbora za Europski parlament. Zastupnica je to u šali iskomentirala: "Mislim da sve opozicijske zastupnike treba goniti".

- Svi mediji bi onda trebali biti osuđeni jer objavljuju fotografije političara kako glasuju. No, zaista je paradoksalno da postoje tri različita pravila za troje izbore što to znači izborna promidžba. Ići ću na ročište u ponedjeljak, ići ću sama, ali imam suradnike pravnike koji će mi pomoći sastaviti podnesak. Neki su se sprdali jer sam rekla da nemam tih novaca, pa ću opet ponoviti da ja ne uzimam saborsku plaću. Sav iznos iznad svoje redovne plaće na fakultetu doniram svojoj stranci, gdje sve novce koristimo da pomognemo radnicima u Hrvatskoj – zaključila je.

VIDEO Ivica Todorić: Ovo je montiran proces, on pada, on ne može živjeti