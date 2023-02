Penzioner (78) iz Njemačke radi kako bi supruzi mogao plaćati dom: 'To je moj i njezin luksuz'

Iako bi trebali uživati u blagodatima svog rada u mirovini, brojni građani i dalje moraju raditi kako bi osigurali sebi i svojim obiteljima dostojan život. Jedan od njih je i Gerd Enskat iz njemačkog grada Neusäßa koji sa čak 78 godina radi, a sve to kako bi svojoj supruzi mogao priuštiti dom.

Inače, čak 17 posto starijih od 65 do 70 godina i dalje radilo je u Njemačkoj u 2021. godini, dok je u prethodnim godinama prosjek bio oko sedam posto, prenosi Fenix Magazin. Neki rade i dalje jer žele, no brojni samo žele izbjeći glad i siromaštvo, kao što je i Gerd.

Naime, Gerd sa svojih 78 godina tri dana u tjednu radi za svoju bivšu tvrtku, i to zbog svoje 86-godišnje supruge Ruth koja boluje od Parkinsonove bolesti i demecije te sada živi u staračkom domu.

- Dom košta 4.400 eura mjesečno. Fond za skrb ( Die Pflegekasse) plaća 2.640 eura, moja žena odnosno njezina mirovina 760 eura. Ja ću platiti ostatak, 1.000 eura - pojasnio je Gerd za njemačke medije.

On sam prima mirovinu od 1.700 eura, dok od posla u tvrtki dobiva 1.800 eura bez kojih ne bi mogao. Za Gerda postoji i državna pomoć, no on to ne želi iskoristiti.

- Tada bih morao koristiti svoju ušteđevinu dok ne ostane samo dozvoljena štednja od 10.000 eura - kazao je te dodao kako jednostavno ne želi ovisiti o državi.

- Sve drugo što želim kupiti mora se platiti mojom ušteđevinom. Zato imamo osiguranje za dugotrajnu njegu. Sretan sam jer moja supruga živi u lijepom objektu i ima potrebnu njegu. To je moj i njezin luksuz - zaključio je 78-godišnjak.

