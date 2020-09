PBZ i Erste poskupljuju naknade za vođenje računa

Bankarske su naknade velika enigma, dosad neodgonetnuta. Iako bi u financijama sve trebalo biti izračunljivo, naknade nisu iznimka koja bi potvrdila to pravilo. Iz kojeg razloga vođenje računa stoji 3,15 kn, 7, 11 ili 40 nemoguće je utvrditi, i to gotovo dvije godine nakon što je Hrvatska narodna banka uvela usporedbu cijena bankarskih naknada.

Za razliku od kamatnih stopa, koje moraju biti vezane uz neki parametar, bilo da su to referentne stope po kojima banke u Hrvatskoj ili eurozoni međusobno posuđuju novac, kod naknada orijentir ne postoji. Niti regulator smatra da je mjerodavan za njegovo postavljanje, određuje ga, poručuje, tržište. Ovih su dana Erste i PBZ najavili povećanje naknada za vođenje tekućeg računa koje u PBZ-u, kažu, nisu mijenjali od 2011. Je li dovoljan razlog za poskupljenje to što ga dugo nije bilo?

Unapređenja plaćaju klijenti

– Banka kontinuirano uvodi nove i unapređuje postojeće funkcionalnosti tekućeg računa i usluga vezanih uz račun i kartice te znatno ulaže u obnavljanje i širenje bankomatske mreže – pojašnjavaju u PBZ-u, implicirajući valjda da njihovo ulaganje u infrastrukturu trebaju podmiriti – klijenti.

Što god bio razlog, uz onaj osnovni – povećanje profita u godini u kojoj očekuju bitan pad dobiti, posebno od kamatnih prihoda zbog moratorija na otplatu kredita i ovrha, PBZ će od 1. listopada uslugu vođenja kunskog tekućeg računa naplaćivati od 6,3 kn do 9 kn mjesečno, umjesto dosadašnjih 4,9 do 7 kn. Za umirovljenike uslugas toji od 3,15 do 4,5 kn mjesečno, umjesto dosadašnjih 2,45 do 3,50 kn. Za studente, socijalno osjetljive kategorije te tekuće i žiro-račune u drugim valutama cijena nije mijenjana. Tvrde da će i nakon poskupljenja biti među najkonkurentnijima, a usporede li se cijene vođenja osnovnih računa ostalih banaka – ne lažu.

Erste mijenja koncept naplate; trenutačno zasebno zaračunava naknade za vođenje računa i online bankarstvo, a sad ih objedinjuje i naplaćivat će to 12 kn mjesečno. Dosad je vođenje tekućeg računa stajalo 10 kn, za umirovljenike 4 kn, dok se vođenje žiro ili deviznog računa naplaćivalo 6 kn. Bit će skuplje za one koji koriste isključivo devizni ili žiro-račun, no povoljnije za korisnike online bankarstva. Addiko je naknade podigao lani i mjesečna naknada za vođenje multivalutnog tekućeg računa iznosi 13,5 kn. Prije toga bila je 12,5 kn. Ima i pakete usluga s cijenama od 29 do 104 kn.

Socijalne naknade jeftinije

U Zabi vođenje osnovnog računa koje uključuje online bankarstvo iznosi 15 kn, a naknada za socijalnu kategoriju potrošača 1,5 kn mjesečno. Ima paket s mjesečnom naknadom od 30 kn. Zasebno, naknada za vođenje kunskog tekućeg računa iznosi 12 kn i lani je poskupila s 9 kn, dok je naknada za vođenje žiro-računa 5 kn. U RBA naknada iznosi 9 kn i nije se mijenjala od 2008., a paket stoji 29 kn mjesečno.

OTP naknadu za vođenje tekućeg računa nije mijenjao od 2013. kada ju je povisio s 10 na 11 kn, osim za studentski račun i račun djece mlađe od 15 godina. Mjesečna naknada za osnovni paket iznosi 19 kn. U Sberbanku je naknada za vođenje tekućeg računa 10 kn mjesečno i dugo je nisu mijenjali niti to planiraju, dok naknada za paket iznosi 40 kn mjesečno. U HPB-u naknade za vođenje tekućeg računa iznose od 4 do 66 kn, ovisno o modelu.