Od 1. srpnja opet naknada na bankomatima drugih banaka

Naknadu za podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka izvan matične, ukinutu zbog pandemije koronavirusa, od 1. srpnja banke će ponovo naplaćivati. Potvrdile su to dvije najveće, Zaba i PBZ, u Erste kažu da i oni to razmatraju te će odluku donijeti ovih dana, a vraćanje na staro, čim se poslovanje normalizira, najavio je i OTP. Od mjera uvedenih zbog epidemioloških razloga na snazi ostaje limit od 250 kuna za beskontaktno plaćanje bez autorizacije PIN-om.

Osim ovih „tehnikalija", ono što je za klijente banaka koji su ostali bez primanja ili su im prihodi smanjeni, puno problematičnije je reguliranje dopuštenog prekoračenja jer su im ga neke banke već počele ukidati ili smanjivati ili to kane učiniti nakon isteka razdoblja "poštede". PBZ je omogućio zadržavanje postojeće visine "minusa" neovisno o promjeni u primanjima na šest mjeseci, dok je Zaba za sve klijente kojima je odobren moratorij po bilo kojoj vrsti kredita, predvidjela produženje prekoračenja u istom iznosu na rok od 12 mjeseci. Ako im nakon toga smanje ili ukinu prekoračenje, kane ponuditi obročnu otplatu umanjenog ili ukinutog iznosa na 12 rata, uz kamatu koja se primjenjivala na dopušteni minus.

No pitanje je kako to može plaćati netko kome su primanja smanjena ili je ostao bez posla. U Erste banci pošteda od promjena po dopuštenom prekoračenju čiji limit ističe u lipnju, vrijedi od tri do šest mjeseci, a imaju isti model kasnije otplate kao Zaba i OTP koji neće ažurirati limite do 1. rujna. U HNB-u koji je i preporučio ukidanje naknade na bankomatima i podizanje limita za bezgotovinsko plaćanje bez autentifikacije PIN-om, kažu da će se banke, imajući u vidu trend ublažavanja i ukidanja epidemioloških mjera, u pogledu ukinutih naknada za korištenje bankomata izvan vlastite mreže, rukovoditi svojim poslovnim politikama, dok će veći limit za beskontaktna plaćanja ostati na snazi.