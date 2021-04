Pavičić Vukičević: Za Žičaru čekamo još samo jednu suglasnost Sanitarne inspekcije

Kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba Jelena Pavičić Vukičević nešto je manje bila posljednjih dana u medijima jer se pokazalo da je pozitivna na COVID-19. Na pitanje o tome kako se osjeća, kazala je kako je umor prisutan kao i to da je ona dobro prošla.

Gostujući u RTL Direkt osvrnula se i na poništenje odluke zagrebačkog Stožera o tome da se maske nose na otvorenom.

- Ja sam masku nosila i na otvorenom. To se vidjelo u prilozima na televiziji. No u svakom slučaju bitno je da svatko od nas čuva svoje zdravlje. Kada sam ja testirana kao pozitivna i kada je mene nazvala epidemiologinja iz Nastavnog zavoda ''Dr. Andrija Štampar'', onda mi je rekla da je britanski soj zapravo soj gdje se često ne prepoznaje od koga ste se zarazili. Ja u svojoj okolini nisam imala nikog za kog sam znala da je zaražen - objasnila je.

Navela je kako bi ta odluka 'mirisala' na represiju i da je građani ne bi dobro prihvatili.

VIDEO: Pavičić Vukičević kandidatkinja je Stranke rada i solidarnosti za gradonačelnicu Zagreba

Na pitanje o slabom rejtingu u većini anketa, osim onoj koju je naručila njena stranka, objasnila je kako je stranka naručila anketu od agencije kojoj vjeruju i da nije ni najmanje zabrinuta. Odbacila je svaku mogućnost da je intervenirala u rezultate ankete.

Promjena na čelu grada?

- Bit će promjene zato što su došla takva vremena koja to i omogućuju i koja to od nas zahtijevaju. Naši sugrađani to zahtijevaju. Kao prvo ova velika digitalizacija koja je svima nama dostupna, omogućuje nam da sve naše ideje i prijedloge testiramo kod naših sugrađana, a i da nam oni sami kažu što žele vidjeti u gradu. Podsjetit ću vas da 18 posto zagrebačkog budžeta ide za male komunalne akcije. Raspoređuje se mjesnim odborima i vijećima gradskih četvrti. Zašto svaku od tih ideja ne bi testirali kod naših sugrađana? Zašto ideju o Dinamovom stadionu, o bilo kojoj velikoj investiciji, gradnji nekih budućih fontana ne bismo testirali? - kazala je.

Odgovarajući na pitanje zašto to promjena ranije nije došlo, istaknula je kako ona još uvijek nema izborni legitimitet i da je samo zamjenica gradonačelnika.

- Pokojni gradonačelnik i ja smo imali različite stilove, ali smo se zato i dobro slagali, jer smo upravo tako bili jako različiti - nadometnula je, prenosi RTL Direkt.

Govoreći o žičari navela je i to da se čeka još samo jedna suglasnost Sanitarne inspekcije kako bi se mogla otvoriti. Kazala je kako su do sada ishodili osam dozvola.