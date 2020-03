Pater Tvrtko Barun: Mislim da hrvatska vojska neće izaći na granice

Voditelj Isusovačke službe za izbjeglice pater Tvrtko Barun gostovao je u TV studiji Večernjeg lista gdje je komentirao izbjegličku krizu kao i opciju da vojska dođe na granice.

Upitan zabrinjava li ga mogućnost da bi vojska biti poslana na granicu i što bi to značilo, pater Tvrtko Barun je kazao: - Mislim da neće doći do toga da će hrvatska vojska izaći na granice. Mislim da neće biti potrebe. Ja se sjećam 2015., 2016. godine u izbjegličkoj krizi...osobno sam bio na terenu s kolegama i kolegicama kod Slavonskog broda i tada je vojska pružala logističku pomoć.

- Svaki dan sam vidio kako je kamp izgrađivao od strane vojske. To je jedan tip podrške koji je bio kvalitetan, dobar, potreban. A sada govorimo o ljudima koji su na grčko-turskoj granici, ja vjerujem i izgleda tako s obzirom na dosadašnje odluke članica Europske unije da ti ljudi uopće neće proći.

Pater Barun istaknuo je kako on misli da ti ljudi neće proći. Osvrnuo se i na odluku turske vojske koja, kako izgleda prema najnovijim informacijama, povećava broj ljudi na granici i odbija povratak migrantima na teritorij Turske.

- Sada ima otprilike oko tisuću ljudi koji su na toj ničijoj zemlji i između dvije policije su. To je sad i humanitarno pitanje: što s tih tisuću ljudi? - navodi voditelj Isusovačke službe za izbjeglice i dodaje: - Dvadeset-trideset tisuća izbjeglica, migranata...to je brojka koja je za Tursku ništa s obzriom da je tamo tri milijuna ljudi. Kad bi taj broj ljudi krenuo prema Europi, taj broj ljudi bez obzira tko oni bili napravili bi nered u toj državi. Da tri i pol milijuna ljudi krene, to bi i za Tursku bio problem. Tako da vjerujem da to ni Turska neće raditi.

On smatra kako su to sve političke igre.

- Turska, Sirija, Rusija i Europska unija...sve zbog političkih razloga. Vidjeli smo da Erdoğan kaže jasno nećemo slati izbjeglice i migrante ukoliko nam dopustite da mi u Siriji radimo što mi hoćemo. I to je to. A žrtve su ti ljudi: izbjeglice i migranti od svih tih političkih odluka.

Upitan je li kršenje ljudskih prava ne dopuštanje ljudima da zatraže azil, pater Tvrtko Barun kazao je: - Razlika između 2015., 2016. i danas jest da postoji neki zajednički stav Europske unije. To je i bio problem kad je izbjeglička kriza nastala u Europi 2015. godine. Godinama Europska unija nije zauzimala zajednički stav spram očite krize u Siriji i onda je to krenulo. Njemačka je rekla 'dođite', a svaka zemlja je za sebe vodila imigrantsku politiku. Sad su predstavnici zemalja zajedno i sada to najviše u smislu 'nećete doći'. To je ono što je zabrinjavajuće. Kako je završila izbjeglička kriza 2016. godine, tada je potpisan sporazum između članica Europske unije i Turske. To je sporazum koji je imao elemente koji krše međunarodna humanitarna prava. Tamo se trgovalo skoro pa kao sa stokom s tim ljudima.

Pater smatra kako je taj sporazum bio na vrlo niskoj razini poštovanja dostojanstva izbjeglica i migranata, te da se sada vidi da se suspendiralo jedno ljudsko pravo na mjesec dana - traženja azila, pri čemu ističe kako ne mora svatko dobiti azil, no da ga ima pravo zatražiti.

