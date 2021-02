Pas danima bio na ulici, Općina ga zbrinula tek nakon objave na Facebooku

Ostavljen uz cestu u Podgoraču, mjestu u blizini Našica, danima je čekao da se vrate po njega. Kartonska kutija trebala je malom psu biti zaklon, čak i od kiše koja je tih dana padala. Bio je u njoj i jastuk, oni koji su psa ostavili pobrinuli su se da mu mokra kutija bude malo mekša. Na sebi je imao oprsnicu, sjedio je i pogledom tražio poznata lica.

Na istom je mjestu, doznajemo, bio i dulje od deset dana. Objava Marije K. iz Bijele Loze o ostavljenom psu dijelila se na Facebooku, ona sama obavijestila je i poznate joj volontere, a oni su pak nazvali i komunalnog redara. Svi su znali, ističe, a nitko od nadležnih nije reagirao.

– Tražila sam da poslikaju psa, a kad sam sve objavila nazvali su me i iz skloništa Phenix. Gospođa je prolazila i vidjela psa, ali nije ga mogla uzeti jer je baš išla u Osijek. Rekla mi je da će ići i kod načelnika i srediti to. Poslije su mi, kad sam ja njih nazvala, rekli da ne mogu ništa bez načelnika, a onda mi se više nisu javljali – priča nam gospođa Marija.

Cijelu priču doznali smo za vikend, kažu nam sugovornici i da je načelnik općine zabranio skloništu da zbrine psa. U nedjelju navečer on je još uvijek bio na cesti, a volonteri s drugog kraja zemlje dogovarali su kako ga uhvatiti i odvesti na sigurno.

Zašto danima nisu reagirali, je li točno da su skloništu zabranili da zbrine psa i kad to misle napraviti, pitanja su koja smo prvog radnog dana, u ponedjeljak ujutro, postavili Općini Podgorač.

– Komunalni djelatnik Općine u petak, 22. siječnja, usmenim je putem obaviješten da se u Podgoraču nalazi napušten pas. Istoga dana dva komunalna djelatnika i općinski načelnik na navedenoj su ga lokaciji pokušali uhvatiti i zbrinuti u Udrugu Phenix iz Normanaca. Pokušavali su i u subotu i nedjelju. U ponedjeljak ujutro u 8 sati ipak su ga uhvatili i zbrinut je u Udruzi. Nije točno da je općinski načelnik zabranio zbrinjavanje psa već je aktivno sudjelovao u njegovu zbrinjavanju, svakodnevno je bio u kontaktu s komunalnim djelatnicima, a oni su bili u koordinaciji s Udrugom Phenix koja je bila uključena u zbrinjavanje – odgovaraju iz Općine uz objašnjenje kako imaju ugovor s Phenixom, a u skloništu u Normancima do sada su zbrinuli šest pasa, bez ovog iz Podgorača (prema podacima iz Jedinstvenog informacijskog centra – od prosinca 2018. pet pasa, op.a.). U proračunu Općine za 2021. planirano je 30.000 kuna za zbrinjavanje pasa i mačaka lutalica, a imaju i kavez za transport životinja i uređaj za očitavanje miokročipiranih pasa. Dodaju i kako je općinski načelnik Goran Đanić 22. siječnja o koordiniranom problemu ostavljanja pasa (u kutiji s jastučićem i vrećicom hrane) obavijestio i višeg veterinarskog inspektora Mislava Kučenjaka, a 23. siječnja i načelnika Policijske postaje Našice Ivicu Bukvića.

Imaju li saznanja o napuštenom psu u općini Podgorač i odbijanju općinskog načelnika da provede Zakon o zaštiti životinja, upitali smo i veterinarsku inspekciju.

– Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata zaprimila je informaciju o napuštenom psu u Podgoraču. Utvrđeno je da je pas sukladno Zakonu o zaštiti životinja zbrinut u skloništu Fenix – odgovaraju nam isti dan kad je pas odveden u sklonište.

No, Marija K. ponavlja da ipak nije sve bilo kako kažu u Općini. Pse obično ostavljaju u njezinom dvorištu, ili vrlo blizu pa sami dođu do nje. Ovaj je ostavljen malo dalje, a ona nema auto i nije mogla po njega. Zato je i obavijestila sve i tražila pomoć, tako je informacija došla i do komunalnog redara. I to prije petka o kojem pričaju u Općini. A tog je petka, kaže, i sama razgovarala s komunalnim redarom i načelnikom.

– Obojica su bila kod mene. Komunalni redar pitao me zašto sam prijavila tog psa, a načelnik je vikao na mene jer sam sve objavila. Pitao me je zašto sam napravila štetu Općini, jer da će ih to sigurno koštati 10.000 kuna. Rekao mi je da je on za ljude, a ne za životinje. I da ga životinje ne zanimaju. Htio je da sve izbrišem, kad sam mu odgovorila da neću tražio je moj mobitel da on izbriše. Naravno, nisam mu ga dala pa mi je svašta rekao, čak i to kako neće da bilo što objavljujem i šaljem drugima. Rekao je da će mi dovesti i svoje pse da ih čuvam kad toliko volim životinje – ispričala nam je i otkrila da se pomalo boji načelnikove reakcije, nada se da je neće i napasti, ali ne želi ništa skrivati. Kaže, spasila je puno pasa, i sama ima dva psa koja su isto tako ostavljena.

Foto: Udruga Phenix

Nakon pregleda u ambulanti u Osijeku, u kojoj je ostao dva dana, pas je smješten u sklonište u izolaciju, kažu nam iz Udruge Phenix iz Normanaca.

– Nije imao čip pa je odmah i mikročipiran. Nema ozljeda, malo je slab i pod stresom pa se ljuti i laje. Procijenjeno je da ima između pet i šest godina – odgovara nam dr. sc. Draženka Gutzmirtl, predsjednica. Dodaje i da već imaju dosta ponuda za privremeni smještaj i pomoć pri socijalizaciji. Uz to, ističe, jako su zadovoljni što su psa napokon uhvatili uz veliku pomoć načelnika Općine i njegovih djelatnika i ponosni na uspješnu suradnju skloništa i lokalnih uprava.

I dok zaduženi za provođenje Zakona o zaštiti životinja ističu kako je sve napravljeno upravo po zakonu, hvale jedni druge, gospođa Marija pita gdje su bili danima? A sve su znali nakon što se njezina objava pojavila na društvenim mrežama. I gdje su sada, kad po njezinu dvorištu hodaju tri napuštena šteneta? Čiji su nitko ne zna i nikoga ne zanima. Komunalnog redara boji se nazvati, a psi ne mogu i neće biti gladni.