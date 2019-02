Partnerica srpske premijerke rodit će u SAD-u, svi se pitaju što će pisati u rodnom listu

Srbija će ovoga proljeća dobiti jednu od najiščekivanijih beba u povijesti. Neće to biti dijete potomaka kraljeva, nekog od diktatora, sportaša, milijardera, nego dijete premijerke Ane Brnabić (43) i njezine nekoliko godina mlađe djevojke Milice Đurić.

Sve do kolovoza 2016. Ana Brnabić srbijanskoj je javnosti bila relativno nepoznata. Te godine, točnije 11. kolovoza, tadašnji premijer Aleksandar Vučić imenovao ju je kao nestranačku osobu za ministricu državne uprave i lokalne samouprave. Pravi šok za mnoge bilo je saznanje da je nova ministrica deklarirana lezbijka, a vrlo brzo doznalo se i da ima dugogodišnju partnericu, liječnicu Milicu Đurić.

Ana Brnabić i kao premijerka i kao ministrica rijetko daje intervjue, a još rjeđe govori o svojoj seksualnoj orijentaciji. Zna se da je podrijetlom iz Hrvatske, odnosno s otoka Krka, gdje i danas ima kuću i gdje je dolazila u više navrata na ljetovanje. Kad se pojavljuje u javnosti, uvijek je odjevena u odijela i košulje pri čemu kombinira različite boje. Na sebi nema nakita, čak ni naušnice, a ako je i našminkana, to je uvijek minimalno. O njezinoj se kosi pisalo da je to – frizura bez frizure.

Milica je, pak, njezina velika suprotnost: liječnica zaposlena u Centru za radiologiju i magnetsku rezonanciju Kliničkog centra Srbije atraktivna je plavuša, uvijek je našminkana, s puno nakita, moderno odjevena, kosu najčešće veže u rep, a posebno se ističe njezin osmijeh. Često ih se moglo vidjeti zajedno na različitim društvenim događanjima u Srbiji i inozemstvu. Na jednom od takvih događanja Milicu je upoznao i Ivica Dačić koji je u svojem stilu tada navodno rekao „da je šteta što tako dobra riba ne voli muškarce“.

Zajednička pojavljivanja Ane i Milice u javnosti u Srbiji postala su uobičajena s obzirom na to da premijerka od prvoga dana nije krila svoju seksualnu orijentaciju. Obje su posvećene svojim karijerama, ali i jedna drugoj, pa tako ta veza unatoč brojnim obvezama traje. U vezi su već nekih desetak godina, a navodno su, sve dok Brnabić nije postala premijerka, i živjele zajedno. Iako se o njima i njihovoj vezi malo zna, mediji su prenijeli da je počela spontano. Upoznala ih je zajednička prijateljica u jednom gej-klubu u središtu Beograda. Tada su razmijenile kontakte i počele se sve češće viđati. Veza je sve više jačala, a njezina je kruna Miličina trudnoća.

Za Koraća je to licemjerno

Za sada se ne zna ništa njihovu djetetu, ni termin poroda ni spol. Zna se samo da je Milica već nekoliko mjeseci na rodiljskom dopustu što je i potvrđeno iz Kliničkog centra Srbije. Nepoznato je i je li postupak umjetne oplodnje obavljen u Srbiji ili negdje u inozemstvu. Ako su se odlučile za Srbiju, tamo postoji više državnih i privatnih klinika u Beogradu, Novom Sadu i Nišu u kojima su to mogle napraviti. U inozemstvu su te mogućnosti daleko veće. Zna se i da je Milica trenutačno u SAD-u gdje se očekuje da će i roditi.

Pri tome treba znati i da se ovakva, gotovo filmska priča događa u Srbiji u kojoj je apsolutni vladar predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić koji je bivši radikal. Vučić u Srbiji kontrolira sve i njegov SNS na vlasti je u svim općinama i gradovima. Isto tako i velika većina medija pod apsolutnom je kontrolom vladajuće stranke pa su tako izostale možda i očekivane prozivke dijela medija. Kada se govori o Srbiji, treba znati i da je to tradicionalna zemlja u kojoj Srpska pravoslavna crkva ima izniman utjecaj. Međutim, i njezina je reakcija izostala tako da je i imenovanje Ane Brnabić za ministricu i premijerku, a onda i vijest o njezinoj seksualnoj orijentaciji, pa sada i o djetetu, prošla bez reakcija vrha SPC-a. Iako je Vučić sve samo ne pripadnik liberalne struje, činjenica da je Ana Brnabić lezbijka nimalo mu nije smetala.

– Baš me briga, to je njezino pravo. Mene zanima njezin rezultat. Ako možete, izvucite mi nešto loše iz njezine biografije, u njoj nema mrlja. To je žena koja je mnogo učinila za sve nas i jako se radujem našem zajedničkom radu. Ona ima izvanrednu energiju, a mene samo zanima što će biti rezultat teškog posla koji je pred njom – rekao je Vučić kada ju je postavljao za ministricu.

Slično je ponavljao i kada je postajala premijerka. Sve se to pak događa u državi u kojoj je Gay pride u nekoliko navrata odgađan zbog sigurnosti sudionika, a i kada je održan, bilo je više policajaca nego samih sudionika. O događanjima na Prideu u Beogradu snimljen je i igrani film „Parada“ koji je prilično realno prikazao što se događalo u vrijeme održavanja Pridea, kroz što sve prolaze pripadnici LGBT zajednice i kako je to izgledalo u Beogradu kada bi pripadnici navijačkih skupina krenuli na sudionike parade i policajce koji ih osiguravaju. Međutim, i ta se slika dolaskom Ane Brnabić na mjesto premijerke počela mijenjati pa je tako prošle godine Pride prošao bez problema, pri čemu je i sudionika bilo više, a policajaca manje. I premijerka je bila dio kolone koja je hodala ulicama Beograda.

– Kad se govori o Srbiji i svemu onome što se događa i radi, uvijek treba prvo gledati je li to u interesu Aleksandra Vučića. Postavljanje Ane Brnabić za ministricu, a posebno za premijerku, bio je veliki uspjeh Vučića i Srbije u Europi i svijetu. Bio je to formalni dokaz poštovanja ljudskih prava, a posebno te zajednice. Sve je to bilo, iako mi u Srbiji jako dobro znamo da sve konce u Vladi i državi zapravo vuče Vučić i nitko drugi – kaže bivši ministar, a danas zastupnik u Skupštini Srbije Žarko Korać.

Dodao je i da osobno nema ništa protiv Ane Brnabić, ali i da bi situacija bila puno drukčija kada to ne bi bilo u Vučićevu interesu ili da on nije na vlasti. Korać tvrdi da bi tada i SPC žestoko reagirao, a da se sada pokazuje da očigledno Crkva i vlast imaju nekakav pakt na temelju kojega Crkva dobiva novac za svoje potrebe, ali i da se Vučić ne miješa u njezin rad.

– Sve to što se događa oko Ane Brnabić pomalo je licemjerno. To je žena koja nije skrivala svoju seksualnu orijentaciju i to je sve nešto što je njezina privatna stvar. Međutim, činjenica je i da ona za sada ništa, ili gotovo ništa, nije učinila za tu zajednicu kojoj i sama pripada. U Srbiji i dalje nije zakonski moguće sklapati istospolne brakove, a o posvajanju djece da i ne govorim. I to puno toga govori – kaže Korać.

“Njih oboje krše Ustav”

I skupštinska zastupnica Sanda Rašković Ivić posebno ističe to da posvajanje djece kad je riječ o istospolnim parovima u Srbiji nije moguće, ali i da očigledno premijerka ide ispred zakona. Upozorava i na šutnju SPC-a i medija. Podsjetila je i na nerede u Beogradu tijekom održavanja prideova i na razbijanje pola grada.

– Sada sve to izostaje, a izostaje iz jednostavnoga razloga što su svi pod kontrolom. Na vlasti su sada oni koji su gospodarili i bili vlasnici navijačkih grupa. Kada im je rečeno da razbiju grad, oni su razbili grad, a sada im je rečeno da šute i oni šute. Činjenica je da je Srbija tjedan dana, nakon imenovanja Ane Brnabić kao članice LGBT zajednice za premijerku, bila predmet divljenja. Međutim, to je prošlo i ne može se zbog toga govoriti o demokratičnosti društva. Žalosno je što je Ana Brnabić sebi dopustila da zajedno s Vučićem sudjeluje u potpunom urušavanju sustava. Njemu je prepustila sve, dok je ona postala samo fikus, ona statira i pomaže u kršenju Ustava.

A vezano za najiščekivaniju bebu u Srbiji pokušali smo razgovarati s još nekim zastupnicima u Skupštini, ali oni najtvrđi ostali su bez komentara. Kažu da nemaju ništa protiv kad je riječ o tome što tko radi unutar svoja četiri zida, ali i da se protive tome da djecu posvajaju istospolni parovi te da to ne dopušta zakon. Tako gledaju i na dijete Ane i Milice koje uskoro dolazi na svijet. Mišljenja su da je i to jedan od načina borbe protiv „bijele kuge“ koja sve više zahvaća Srbiju.

Iako se klima prema pripadnicima LGBT zajednice u Srbiji pomalo mijenja, njihovi pripadnici i dalje su oprezni. U prilog tome govori i to da na portalima te zajednice na internetu nema adresa redakcije ni brojeva telefona, nego samo službene e-mail adrese. Predrag Azdejković, glavni i odgovorni urednik gej časopisa Optimist koji izlazi svakog drugog mjeseca, objasnio nam je da u Srbiji nisu regulirana istospolna partnerstva ni mogućnost posvajanje djece istospolnih partnera, ali ni mogućnost da sami odredite tko će se brinuti o djetetu ako se partneru nešto dogodi.

– U prijevodu, Milica će postati majka, Ana je njezina cimerica koju zakoni ove države ne prepoznaju ni kao Miličinu partnericu ni kao roditelja tog djeteta. U rodnom listu Milica će biti upisana kao majka, a Ane neće biti nigdje. U teoriji postoji mogućnost da Milica rodi u inozemstvu gdje su priznati istospolni brakovi i onda da u Srbiji to također priznaju, ali to se još nikada nije dogodilo – rekao je Azdejković.

Govoreći o sadašnjem položaju LGBT zajednice u Srbiji, rekao je da se nije puno toga promijenilo te da činjenica da je premijerka dio te zajednice ništa posebno nije donijela. Misli da je Vučićev potez da Brnabić imenuje za premijerku bio vrhunski PR-ovski potez dodvoravanja Europi i svijetu, ali i da je sve stalo na tome.

– Najpozitivnije u cijeloj toj priči jest to da sada i oni u najudaljenijim i najzabačenijim dijelovima Srbije znaju za Anu Brnabić koja je svakoga dana u medijima, da je ona pripadnica LGBT zajednice i da će njezina partnerica roditi. Kada se dijete rodi, o tome će se još više govoriti i to je ono najbolje i najpozitivnije u svemu.

Tako se malo pomalo razbijaju svi ti stereotipi, ali sve to ide presporo. A riječ je o važnom pitanju jer postoji procjena da u Srbiji živi i do pola milijuna pripadnika LGBT zajednice, što je velika i važna brojka – rekao je Azdejković.

Slično razmišlja i regionalni direktor Civil Rights Defendersa za zapadni Balkan i jedan od organizatora Pridea u Beogradu Goran Miletić koji nam je rekao da, s obzirom na nedostatak zakonske regulative, brojni istospolni parovi odlaze u Hrvatsku ili druge države ozakoniti svoje veze. Kaže i da je srbijansko društvo iznimno konzervativno kada je riječ o tim temama i da se neke stvari sporo ili nikako ne mijenjaju.

– U Srbiji je na vlasti SNS, a pri tome je i SPC ultrakonzervativnih stavova kada je riječ o ovim pitanjima. Kada se govori o istospolnim brakovima, 90 posto društva je protiv. Za posjete partnera u bolnicama i zatvorima podrška je pola-pola, dok je, kada je riječ o ozakonjenju istospolnih brakova, 90 posto društva protiv. Možda bi nekako, nekada, i pristali na registraciju tih brakova, ali kada je riječ o mogućnosti da istospolni parovi posvajaju djecu, onda je i više od 95 posto građana protiv. Takva je trenutačno klima u Srbiji prema LGBT zajednici i njezinim zahtjevima – rekao je Miletić.

“Zovu me homopremijerka”

Za Anu Brnabić kaže da ona nikada nije krila svoju seksualnu orijentaciju, ali i da o tome ne govori previše u javnosti te da tu činjenicu ne ističe. Podsjeća i na to da je njezina suradnja s organizatorima parade počela dok je bila ministrica, da traje i sada te da je ona vrlo korektna kada je riječ o tome.

– Ona jako dobro sluša i razumije problem, ali politička realnost u Srbiji je drukčija. Pri tome je ona i sama neovisna, a svima nam je isto tako jasno da o Aleksandru Vučiću ovise sve odluke – istaknuo je Miletić.

Za to vrijeme Anu i Milicu posljednjih se mjeseci nije moglo vidjeti na društvenim događanjima. Razlog tome je i Miličin boravak u SAD-u. Za to vrijeme premijerka se svakodnevno suočava s problemima i izazovima koje donosi dužnost premijerke. Što je sve prolazila tijekom dosadašnjeg rada, govori i podatak da prijedlog rada tamošnje vlade dio zastupnika nije prihvatio upravo zato što je pripadnica LGBT zajednice na njezinu čelu. Neki su joj to govorili i izravno u lice. U jednom od svojih rijetkih intervjua u kojima je govorila o svojoj seksualnoj orijentaciji, a koji je dala za LGBT portal Ponos, rekla je da nije očekivala vrijeđanje nekih dijelova društva.

– Ono što nisam očekivala i što me istinski zapanjilo jest to što sam od te takozvane „demokratske“, „europske“ elite dobivala, a i danas dobivam, najveće uvrede i neprimjerene komentare među kojima se svakako ističu nazivi „homopremijerka“ ili pitanja kao što je „imaju li gej osobe neki poseban tretman na robiji ili onako isto kao svima“.

Ova ova komentara uputili su ljudi koji su se u prošlosti predstavljali kao liberalni, ali prava je istina očigledno drukčija. Skoro pa svakodnevno trpim diskriminaciju od političkih neistomišljenika. Teško da ima imena koje nisu upotrijebili za mene, od homopremijerka preko toga da ne znaju trebaju li mi se obraćati s gospodin ili gospođica do toga da me zovu brate ili dečko, Pantela, sultanija… Ali dobro. Nadam se da će se „ispucati“ na meni, da će se polako naviknuti na to da nema razlike u jednoj osobi, u njezinim ljudskim kvalitetama ili njihovu nedostatku, da smo svi u tom smislu isti i jednaki bez obzira na to je li netko „strejt“ ili LGBT+ i da će s vremenom to prestati biti tabu i zanimljivo, da će prečestom i pregrubom upotrebom ta oštrica prema drugim ljudima otupjeti.

Kazala je tom prilikom da su i prije nego što je ušla u vladu njezina obitelj i prijatelji znali za njezinu seksualnu orijentaciju i da su poznavali njezinu partnericu.

– Nadala sam se da će to pomoći nekim drugim ljudima da se osjećaju „komotnije“ u svojoj koži, da smognu hrabrosti živjeti svoj život.

Istospolni parovi iz Srbije dolaze se vjenčati u Hrvatskoj Iako je Ana Brnabić deklarirana lezbijka, Srbija je i dalje daleko od donošenja zakona kojim bi se regulirala prava pripadnika LGBT zajednice. LGBT udruge predale su prijedlog zakona kojim bi se registrirale istospolne veze u Srbiji još 2012. godine, ali od tada se ništa nije dogodilo. Kad bi njihov prijedlog bio usvojen, bili bi omogućeni istospolni brakovi i bilo bi riješeno pravo gay partnera na nasljeđivanje. Ranije najave iz političkog vrha govorile su da je taj zakon trebao biti napisan krajem 2017. i donesen prošle godine. Nova obećanja pravnih stručnjaka kažu da bi taj zakon trebao biti donesen do kraja ove ili početkom sljedeće godine. Osnovni preduvjet je da ne bude opstrukcija. Neslužbene informacije govore da će srbijanski zakon biti sličan onome iz Crne Gore. Taj zakon omogućava pripadnicima LGBT zajednice da pred matičarima registriraju svoje partnerstvo te imaju sva prava kao i bilo koja bračna zajednica u našoj zemlji. Međutim, on im neće omogućiti posvajanje djece. Za razliku od Srbije, u Hrvatskoj je zakonski omogućeno registriranje istospolnih parova. Kako to u Srbiji nije moguće, a ne zna se ni kada će biti, brojni tamošnji istospolni parovi već neko vrijeme dolaze u Hrvatsku da bi i službeno ozakonili svoju vezu.

