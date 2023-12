Papa planira jednostavniju sprovodnu ceremoniju: 'Nosim se s ograničenjima starosti'

Zdravstveno stanje pape Franje već mjesecima zabrinjava vjernike diljem svijeta. U nedavnom intervjuu otkrio je planove za vlastiti sprovod, između ostalog i da je već pripremio grobnicu izvan Vatikana, te da želi jednostavnu pogrebnu ceremoniju, no inzistirao je da se ne namjerava povući u mirovinu. Kako se čini, Franjo će biti prvi papa pokopan izvan Vatikana u više od 100 godina.

Svoje pogrebne planove otkrio je u intervjuu za meksičku televiziju kojim je obilježio festival Gospe od Guadalupe, nekoliko dana prije 87. rođendana koji će proslaviti u nedjelju. Smijao se dok je pričao o svom zdravlju, odnosu s pokojnim papom Benediktom XVI te budućim putovanjima, nakon što se oporavio od bronhitisa, prenosi Daily Mail.

Papa kaže da je dobrog zdravlja, no zamolio je vjernike da se pomole za njega dok se nosi s "ograničenjima starosti", dodajući kako se sva putovanja, naročito ona dulja, dvaput razmatraju zbog njegovih granica. Franjo je otkrio da surađuje s vatikanskim voditeljem ceremonija, nadbiskupom Diegom Ravellijem, na pojednostavljivanju pogrebne ceremonije za papu koju su koristili njegovi prethodnici.

Ovo je očekivani korak za papu koji otkako je preuzeo Svetu stolicu odbija brojne povlastice koje ta pozicija tradicionalno nosi. Franjo tako oko vrata ima isti izblijedjeli posrebreni križ koji je koristio kao nadbiskup u Buenos Airesu, a odbio je i grimiznu, krznenu 'mozzettu' tj. plašt. Nije prihvatio niti plišane crvene 'cipele ribara' koje su nosili njegovi prethodnici, već nosi jednostavne crne cipele, a satove koji su mu ponuđeni dao je na aukciju u dobrotvorne svrhe.

Kazao je kako mu je zdravlje bolje, te se osjeća dobro. "Zamolio sam Gospodina da mi kaže dosta u jednom trenutku, kada On to bude htio od mene" otkrio je novinarima. "Kažu mi da nisam razborit jer želim raditi stvari i kretati se. Pretpostavljam da su to dobri znakovi, znakovi da mi je dobro" rekao je.

Svoju odluku da bude pokopan izvan Vatikana, u rimskoj bazilici Svete Marije Velike objasnio je posvećenošću Majci Božjoj. Papa Franjo već dugo naglašava svoju ulogu kao biskupa Rima te ima posebnu predanost ikoni Djevice u bazilici smještenoj nedaleko od glavnog kolodvora u Rimu, gdje se tradicionalno odlazi moliti prije inozemnih putovanja.

Brojni pape pokopani su u kriptama ispod bazilike Svetog Petra. Posljednji papa pokopan izvan zidina Vatikana bio je Leo XIII koji je preminuo 1903. godine, a pokopan je u Bazilici svetog Ivana Laterana u Rimu.

