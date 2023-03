Papa Franjo rodnu ideologiju detektirao kao najopasniju ideološku kolonizaciju

Zaokruživanje desete obljetnice pontifikata pape Franje pokazalo je kako se ne radi o običnom proteku vremena na jednoj važnoj i liderskoj poziciji u svijetu, nego da je njegov pontifikat, zapravo, jedan od suvremenih fenomena, kako u Crkvi tako u društvu i cijelome svijetu. Mnogi su se analitičari osvrnuli kako tome fenomenu pripada otvorenost, jednostavnost, beskompromisnost, jasan izričaj i neuvijenost, no jedan detalj kao da je izostao, a to je da je papa Franjo u javnosti u ovih deset godina često bio dvosmisleno i krivo tumačen, a neke su poruke lažno kolale društvenim mrežama u njegovo ime. Iza parcijalnog korištenja njegovih izjava skriva se želja za manipulacijom, a tu su osobito popularne teme spolnosti i seksualnosti, koji se Franjo ponekad dohvati. No, kada nema prostora za manipulaciju, onda se papine poruke naprosto prešute i ignoriraju u svjetovnim medijima, a doseg crkvenih medija toliko je mali da će preko njih dosegnuti vrlo malen dio zainteresirane javnosti.