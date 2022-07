'Pao' moćni iranski general kao žrtva izraelskih špijuna. Bivši ministar: 'Strahujte za svoje živote'

Klerik Hossein Taeb (59) je više od desetljeća predsjedavao razgranatim obavještajnim sustavom Irana i izazivao strah. Uništavao je domaće disidente i političke protivnike, te je proširio obavještajne operacije izvan iranskih granica pri čemu su mu meta bili strani i domaći neprijatelji izvan zemlje.

Kao čelni čovjek obavještajne službe moćne iranske Revolucionarne garde činio se nedodirljivim. Barem je bio sve do prošlog tjedna kad je smijenjen sa svoje pozicije, kao žrtva nemilosrdne kampanje Izraela da potkopa sigurnost Irana ciljajući njegove dužnosnike i vojne lokacije, tvrde dužnosnici i analitičari iz obje zemlje.

Neuspješni pokušaj Irana da navodno ubije izraelske državljane u Turskoj doveo je do sramotne diplomatske krize s Ankarom, inače saveznikom Teherana. Upravo je to bilo presudilo nekoć moćnom Taebu, tvrde izraelski obavještajni dužnosnici koji posjeduju informacije o iranskoj zavjeri te koji su dali informacije New York Timesu pod uvjetom anonimnosti.

Smjena gospodina Taeba je priznanje Teherana da suočavanje s prijetnjom Izraela zahtjeva novo vodstvo i resetiranje strategija i protokola, smatra Mohammad Ali Abtahi, bivši potpredsjednik Irana i klerik kojeg su 2009. smijenili konzervativci, ali je zadržao bliske veze s najvišim dužnosnicima.

"Sigurnosni proboji u Iranu i izraelski opseg operacija potkopavaju našu najmoćniju obavještajnu organizaciju. Snaga našeg sigurnosti je bio kamen temeljac Islamske Republike i pretrpjela je štetu prošle godine", objasnio je Abtahi.

Pozivi za smjenom Taeba postali su sve glasniji uslijed rastuće atmosfere nepovjerenja unutar iranskog vodstva nakon što je viši zapovjednik Revolucionarne garde brigadir general Ali Nasir uhićen u tajnosti pod optužbama da je špijunirao za Izrael, tvrdi osoba s bliskim vezama s visokim dužnosnicima Revolucionarne garde te osoba koja ima informacije o uhićenje. Oni i drugi iranski dužnosnici navedeni u članku New York Timesa zatražili su da se ne otkrije njihov identitet jer nisu autorizirani da službeno govore o unutarnjim problemima.

Uhićenje generala Nasira dogodilo se dva mjeseca nakon što je više desetaka zaposlenika programa za razvoj projektila Ministarstva obrane uhićeno pod sumnjom da su predali Izraelu klasificirane vojne informacije, uključujući i dizajn projektila na kojem su radili. Izrael je tijekom prošle godine intenzivirao frekvenciju i opseg napada u Iranu, uključujući i nuklearne i vojne lokacije za čiju sigurnost je upravo bila zadužena Taebova organizacija.

Promjena sigurnosne paradigme



Izraelska špijunska mreža infiltrirala se duboko u iranske sigurnosne krugove, priznali su iranski dužnosnici, a bivši iranski ministar upozorio je prošle godine da bi dužnosnici trebali strahovati za svoje živote.

Viša savjetnica izraelskog premijera Keren Hajioff kazala je u intervjuu da je strategija čija je meta Iran dio 'doktrine hobotnice' premijera Naftalija Benneta.

"Ova doktorica je strateški pomak od prošlosti kad je Izrael fokusirao na iranske 'krakove' diljem regije, u Lebanonu, Siriji i u Gazi. Nova taktika označava promjenu paradigme: Sad idemo direktno u glavu", kazala je.

Izraelski agenti su počinili atentate robotima na daljinsko upravljanje i pucnjavom iz vozila, letjeli dronovima u osjetljiva raketna i nuklearna postrojenja, te oteli i ispitivali agenta Revolucionarne garde unutar Irana. Teheran također sumnja da je Izrael ubio dva njihova znanstvenika u svibnju, piše New York Times.

Taeba su imenovali šefom obavještajne organizacije Revolucionarne garde 2009. nakon nemira diljem zemlje oko spornih predsjedničkih izbora, a prije toga je bio na čelu Basidža, ogranka Revolucionarne garde, poznate po napadima i ponekad i po ubijanju prosvjednika. Umjesto Taeba postavljen je general Mohammad Kazemi, a Taeb će biti savjetnik.

