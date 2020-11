Ozlijeđenom psu nema ni traga, a inspekcija optužni prijedlog podigla protiv - komunalnog redara

Veterinarska inspekcija podnijela je optužni prijedlog protiv komunalnog redara općine Sveti Ivan Žabno jer je postupio protivno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Odgovaraju nam to iz Državnog inspektorata i dodaju da su nakon našeg upita, odnosno, kako kažu, nakon naše prijave, izvršili inspekcijski nadzor u Općini.

– Nadzorom je utvrđeno kako je komunalni redar postupio protivno odredbama članka 7. stavka 2. i vezano uz članak 80. stavak 4. Zakona o zaštiti životinja – objašnjavaju nam osnovu podizanja optužnog prijedloga. Komunalni redar, prema njima, nije organizirao pružanje potrebne pomoći ranjenoj životinji za koju nije bilo moguće utvrditi tko ju je ozlijedio, a o pronalasku ranjene životinje kojoj je trebala veterinarska pomoć nije odmah obavijestio sklonište.

A sve je počelo još u subotu, 19. rujna, kad je na cesti u mjestu Sveti Petar Čvrstec nepoznati automobil udario psa. Životinja je ležala uz cestu od jutra do poslijepodnevnih sati, kad ga je komunalni redar Općine stavio u automobil i odvezao, a mještanki koja ga je prva vidjela ozlijeđenog rekao da će mu pomoći u veterinarskoj ambulanti.

– Gospođa nije sama uspjela dobiti nekoga tko bi pomogao psu pa je nazvala mene. Nakon bezuspješnih poziva komunalnom redaru i skloništu obavijestila sam policiju i tek nakon njihove intervencije stigao je komunalni redar. U ponedjeljak sam odmah ujutro zvala i sklonište da vidim kako je pas. No, tamo su mi rekli da nikakav pas iz Općine Sveti Ivan Žabno nije stigao do njih. A onda mi je komunalni redar ispričao nevjerojatnu priču. Kaže, dovezao je psa u dvorište Općine i dao mu jesti, a u ponedjeljak ga više nije bilo, pobjegao je. To je nemoguće, tvrdi mještanka koja me je o svemu obavijestila, pas je cijeli dan nepokretan ležao uz cestu. Ali bio je živ, imao je i ogrlicu, možda je bio nečiji. Kad sam pitala komunalnog redara je li provjerio čip, rekao mi je da nemaju čitač – ispričala nam je volonterka građanske inicijative Glas za njuškica spas.

Ispričala je to i Udruzi Prijatelji životinja, koja je još u rujnu sve prijavila veterinarskoj inspekciji. No, ni nakon više od mjesec dana, čak ni nakon požurnice, inspekcija ne odgovara na njihovu prijavu, a nama nakon prvog upita kažu da nemaju podataka o događaju, a niti o prijavi. Nakon dodatne napomene kako imamo pismeni dokaz da im je sve odavno prijavljeno, već drugi dan odgovaraju nam da su proveli nadzor. I za sve okrivili - komunalnog redara.

Nejasno je kako veterinarska inspekcija odgovornost za organizaciju pružanja pomoći ranjenoj životinji prebacuje na komunalnog redara. Naime, Zakonom o zaštiti životinja za neprovođenje čl. 7, st. 2. (koji kaže da u slučaju kad nije moguće utvrditi tko je ozlijedio životinju, pružanje potrebne pomoći životinjama mora organizirati i financirati jedinica lokalne samouprave na čijem je području životinja ozlijeđena) propisana je kazna za odgovornu osobu jedinice lokalne samouprave ili područne (regionalne) samouprave. Komunalni redar to jamačno nije. Istim Zakonom za postupak protivan čl. 80. st. 4. (koji propisuje da u svakoj situaciji koja zahtijeva pružanje veterinarske pomoći, zbrinjavanje napuštene ili izgubljene životinje, pronalazak vlasnika životinje te bilo kakvo drugo neposredno postupanje s napuštenom ili izgubljenom životinjom komunalni redar odmah obavještava sklonište) nije niti propisana kazna. I dok je osnova optužnog prijedloga upitna, posve je neupitno da veterinarsku inspekciju nimalo ne zanima gdje je pas kojeg je odvezao komunalni redar i što je s njim. Ni nakon ponovljenog upita odgovore na ta pitanja nismo dobili.