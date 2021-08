Ovrha im visi za vratom: 'Moram platiti poslove koji nisu ni odrađeni, pa smo sad u blokadi'

Poslujemo 30 godina na domaćem, ali i inozemnom tržištu, uredno plaćamo porez, u dan, nikada nismo zakasnili, kao ni s isplatom plaća. Obraćamo se javnosti jer smo prvi put u blokadi, i to zbog kaznenog djela na našu štetu – ustvrdio je jučer na konferenciji za medije Zoran Leko, vlasnik osječke tvrtke za informatiku, telekomunikacije i tehničku zaštitu Bel-Tel.

Blokadu su uspjeli riješiti zahvaljujući pomoći poslovnog partnera, no i dalje im “za vratom visi” ovrha.

Nije se pojavio na poslu

– Riječ je o našem poslovnom odnosu s obrtom Farma Ravlić, čiji je vlasnik Marijan Ravlić, u kojem mi ostajemo dužni, a plaćamo sve. Počelo je ugovorom o građenju za rekonstrukciju naše poslovne zgrade, vrijednom 171.000 kuna. Radovi su počeli, kasnila je njihova dinamika, a stalno smo nešto plaćali i kupovali materijal umjesto njega. Dao sam mu u međuvremenu narudžbenicu da odradi radove na Palači pravde Vukovar i dvorcu u Iloku. Nije izvršio naručene poslove i udaljen je s gradilišta. Poslao je potom šest faktura, vrijednih gotovo 600.000 kuna, ali nismo ih htjeli primiti, nego smo mu ih vratili. No one su se opet vratile k nama jer smo tek poslije saznali da je adresa njegove firme zapravo nedovršeni objekt u kojem nitko ne živi. Pretporez svih računa nismo koristili, što je jako važno, jer to znači da ih nismo ni priznali. Tužio nas je i dolazimo do spora – započinje Leko, pokazujući uplate iz banke koje, kaže, dokazuju kako je sve odrađene poslove i platio.

Ravlićeva je tužba dva puta odbijena na Trgovačkom sudu u Osijeku, a onda je Visoki trgovački sud u konačnici preinačio takvu odluku i presudio u Ravlićevu korist.

– Što je odradio, platili smo mu, a na Palači pravde i u dvorcu nije se pojavio niti u svojstvu pješaka, a kamoli da nešto radi. Posao nije napravljen, PDV nismo koristili, gdje je problem? Slučaj je sada na reviziji. Inače, za još četiri računa koja nam je htio naplatiti, presude su bile u našu korist – priča Leko.

Prema pravomoćnoj presudi, Bel-Tel je Ravliću dužan 375.000 kuna, u što su uračunate i kamate, za rekonstrukciju njihove poslovne zgrade.

– Budući da je on porezni dužnik, ako mu to sjedne na račun, država će se naplatiti. No kako bi to izbjegao, a izbjegavanje poreza je kazneno djelo, on u igru ubacuje svoga šogora i daje mu ugovor o ustupanju potraživanja. Šogor skida taj novac i stavlja nas u blokadu – tvrdi Leko, koji je protiv Ravlića i njegova šogora podnio kaznenu prijavu.

Ovrha 7. rujna

– Gdje su te naše institucije koje mu omogućavaju da radi što hoće? Tko štiti nas koji uredno plaćamo svoje obveze? – zapitao se Leko.

Bel-Tel bi trebao biti ovršen 7. rujna. Zahtjev za odgodu ovrhe im je najprije odbijen, no poslali su novi i on se još uvijek se rješava na Županijskom sudu u Dubrovniku. Marijan Ravlić, vlasnik Farme Ravlić, obrta za izvođenje specijalnih građevinskih radova i stočarstvo, samo nam je kratko poručio da nema komentara na optužbe iz Bel-Tela.

Ravlić je, inače, javnosti poznat i po sporu koji vodi s Caritasom Đakovačko-osječke nadbiskupije zbog radova na Duhovno-rekreacijskom centru Emaus. Ukratko, prema presudi Visokog trgovačkog suda iz 2018., Đakovačko-osječka nadbiskupija, odnosno Caritas Osijek dužan je isplatiti Ramsu 500.000 kuna od tužbom traženih 2,33 milijuna kuna, dok je Rams obvezan platiti 388.000 kuna Caritasu za parnične troškove. Obje su strane zatražile reviziju presude.

