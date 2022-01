Ovo su nove mjere u Austriji: Maske i na otvorenom, stroge 2G kontrole u trgovinama...

Austrijski kancelar Karl Nehammer i ministar vanjskih poslova Wolfgang Möckstein, potpomognuti čelnicima savjetodavnog Državnog krizno-koordinacijskog stožera za borbu protiv koronavirusa (GECKO), Katharinom Reich i general bojnikom Rudolfom Striedingerom, te šefom austrijske pokrajine Vorarlberg Markusom Wallnerom virtualno, predstavili su u četvrtak na konferenciji za novinare u Beču nove mjere austrijske vlade za sprečavanje iznenađujuće brzog širenja omikron soja Austrijom.

I sve dramatičnijeg dnevnog rasta broja novozaraženih, te nužne zaštite kritične strukture u zemlji, kako su istaknuli. Jučer je, naime, Austrija osvanula s gotovo 10.000 novozaraženih u jednom danu, a danas s još dodatnih gotovo 9.000 u proteklih 24 sata. Za razliku od prošlog tjedna kada ih je bilo “samo” 3.225.

“Omikron je novi izazov, ali i opasnost za ljude u Austriji”, rekao je uvodno austrijski kancelar ukazavši na “enormnu zaraznost novog soja koronavirusa”, koji je, kako tvrde stručnjaci, i “na otvorenom izuzetno zarazan i lako prenosiv”.

“Borimo se zajedno protiv lockdowna i protiv korone”, apelirao je Nehammer na Austrijance, ustvrdivši kako u tome “cijepljenje ima središnji značaj”. Potom se je osvrnuo na nove mjere, koje su, kako je rekao, podijeljene u tri skupine.

Prvu skupinu čini kontrolni paket mjera, kojima se želi izvršiti pritisak na necijepljene da se cijepe. Temeljem toga od drugog tjedna u trgovine se uvodi stroga 2G kontrola kupaca na ulazu ili na blagajni kako bi se ustanovilo da li se u trgovini nalaze isključivo cijepljene i korona preboljele osobe.

Novina je da će svaki vlasnik trgovine ili tvrtke biti od 11. siječnja obvezan provoditi kontrolu u svojoj trgovini, što do sada nije bio slučaj. Vezano uz to, od 3. veljače postrožuju se i kazne za prekršitelje Covid mjera, te je predviđeno i zatvaranje trgovina na neko vrijeme, za one “neposlušne”.

Druga skupina mjera stupa na snagu 8. siječnja 2022. i odnosi se na novu regulaciju i skraćenje obvezne samoizolacije za osobe koje su bile u kontaktu s Covid zaraženom osobom.. Ono što je novina je da više nema kod slijeđenja kontakata korona zaražene osobe stupnjevanja osoba na K1 i K2 kontakte. Po novom, neka osoba ili jeste ili nije kontakt zaraženog. Osobe koje su primile tri doze cjepiva isključuju se iz statusa kontakt osobe, jer su potpuno imunizirane, ili ako su sve osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženom osobom pritom nosile obvezne FFP2 maske. To vrijedi i za djecu, s obzirom na to da ne mogu još dobiti treću dozu cjepiva.

Kako bi se zaštitila kritična infrastruktura u zemlji, također je odlučeno da sve osobe koje rade na tom području, a to su bolnice, starački domovi, sigurnosne službe, škole, dječji vrtići, elektroprivreda, vodoopskrba itd. mogu s dnevno važećim negativnim korona testom i FFP2 maskom i dalje raditi ,unatoč toga što su bili u kontaktu sa zaraženom osobom.

Osobe koje završe u karanteni, jer su bile u kontaktu s korona zaraženom osobom, mogu iz karantene izaći nakon pet dana uz predočenje negativnog korona testa.

Treći paket mjera odnosi se na nove, neposredne zaštite mjere od koronavirusa. Prva od njih je obvezno uvođenje nošenja FFP2 maske i na otvorenom, odnosno svuda gdje je nemoguće držati fizički razmak od dva metra, kao primjerice u pješačkim zonama, na stajalištima javnog prijevoza i svim frekventnijim mjestima gdje se okuplja veći broj ljudi. Iznimka su djeca i roditelji ili uža rodbina, kao i osobe iz zajedničkog domaćinstva.

Pokrajine su pritom dobile mogućnost da obvezu nošenja FFP2 maske reguliraju još strože nego na saveznoj razini, ako za to vide potrebu. Vlada je također preporučila poslodavcima da dozvole, svuda gdje je to moguće, rad od kuće svojim zaposlenicima, kako bi se smanjili društveni kontakti.

Ono što je također danas odlučeno je da od 1. veljače “zelena putovnica” u Austriji vrijedi još samo 6 mjeseci, a ne kao dosad 9 mjeseci i prethodno godinu dana. Kao razlog je navedena želja austrijske vlade da stimulira cijepljene Austrijance da otiđu i po treću dozu cjepiva (booster), koja je, kako tvrde stručnjaci, zasad najsigurnija zaštita od omikrona.

Komentirajući nove mjere Nehammer je rekao kako “lockdown ne možemo isključiti, ali moramo spriječiti”.

Ministar zdravstva Mückstein, pojasnivši pojedinosti novih mjera je rekao kako će “omikron promijeniti naše gledanje na koronavirus”. Napomenuo je kako će brojke “biti više nego što smo si ikada mogli zamisliti”. Istakao je da se već sljedeći tjedan očekuje dnevno 15.000 i više novozaraženih.

“Mjere smo morali donijeti da bi se spriječio raspad kritične infrastrukture”, rekao je ministar zdravstva izrazivši bojazan da bi veliki broj oboljelih na važnim javnim mjestima mogli ugroziti normalno funkcioniranje javnog života građana. Stoga je apelirao na necijepljene da se cijepe, a cijepljene da odu po booster.

“Medicinsko zbrinjavanje i zaštitu javnog zdravstva moramo držati pod kontrolom, da ne dođe do pucanja kapaciteta”, pojasnio je Mückstein.

“Cijepljenje ostaje najvažniji instrument za sprečavanje širenja omikrona kako bi zaštitili bolničke kapacitete posebice jedinice intenzivne njege”, poručila je čelnica GECKO-a Reich.

Istaknula je kako lijekovi protiv koronavirusa “nisu niti mogu biti zamjena za cjepivo”, već samo sredstvo za olakšavanje tijeka bolesti kod rizičnih skupina ljudi.

“Cjepivo je glavno strategijsko oružje protiv virusa, a lijekovi su na drugom mjestu”, ustvrdio je general bojnik Striedinger i sučelnik GECKO-a, posebno se osvrnuvši na značaj zaštite kritične infrastrukture u zemlji, koju bi omikron, ako se izmakne kontroli, mogao ozbiljno poremetiti.

