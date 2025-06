Američki veleposlanik u NATO-u: 'Prijetnje protiv NATO-a rastu, sigurnost više ne trpi odgodu'

Pet posto, bez okolišanja je odmah krenuo na glavnu stvar američki veleposlanik pri NATO-u Matthew Whitaker u jučerašnjem brifingu s novinarima iz Europe. Tih pet posto se odnosi na izdvajanje BDP-a i, kako kaže, to nije prijedlog ili sugestija, nego obaveza koja odmah stupa na snagu. - Srž naše poruke je: pet posto. Mir kroz snagu ne traži ništa manje i traži to jednako od svih saveznika. Ovo će biti obveza. Svaki saveznik mora se obvezati na ulaganje najmanje pet posto BDP-a u obranu i sigurnost, počevši odmah. Ponavljam, ovo nije prijedlog; ovo je osnovna razina odvraćanja u svijetu u kojem ima prijetnja - odmah je iznio osnovnu tezu. Elaborirao je kako je pod predsjednikom Donaldom Trumpom NATO prošao transformaciju prema pravednijoj podjeli tereta. Prije deset godina, cilj od 2 posto BDP-a bio je dalek i nedostižan za većinu saveznika.

- Danas, zahvaljujući nepokolebljivom američkom vodstvu, svjedočimo stvarnim pomacima - kazao je Whitaker. Od američkih izbora u studenom, više od 20 saveznika najavilo je povećanje proračuna za obranu, te Amerikanci očekuju da će svi saveznici ove godine doseći ili premašiti granicu od 2 posto. - Napredak postoji, ali nije dovoljan - apostrofirao je i dodao da predstojeći sastanak ministara obrane "nije samo priča o brojkama, već kako je riječ o izgradnji NATO-a sposobnog za suočavanje sa svim prijetnjama: bilo da su konvencionalne, nuklearne, kibernetičke ili hibridne".

- To znači ulaganje u modernu vojsku, razvoj najsuvremenijih tehnologija i povećanje borbene moći Saveza. NATO mora brže proizvoditi streljivo, protuzračnu obranu, tešku oklopnu opremu jer sigurnost više ne trpi odgodu. No ovo nije samo priča o obrani, ovo je i priča o gospodarstvu. Jačanjem obrambene industrije, od američkih tvornica do europskih proizvodnih pogona, Savez potiče zapošljavanje, inovacije i gospodarski rast - dodao je.

Na pitanje koji je vremenski okvir i koja bi bila godišnja povećanja izdvajanja da se postigne tih pet posto, odgovorio kako okvir ne postavljaju Amerikanci, nego protivnici i njihova sposobnost da vode rat i djeluju protiv Saveza. - Smatramo da prijetnje s kojima se NATO suočava rastu, a naši protivnici sigurno ne čekaju da se mi ponovno naoružamo ili da budemo spremni kada oni odluče djelovati. Više bismo voljeli da naši saveznici hitno djeluju kako bi postigli cilj od pet posto. Predsjednik Trump, kao i državni tajnik i ministar obrane, pozivaju na vjerodostojan plan koji vodi ka pet posto BDP-a. Ne možemo ponovno imati situaciju kao nakon summita u Walesu, gdje se prava povećanja događaju tek u 10. ili 11. godini i zato tražimo od svih saveznika da povećaju svoje obrambene proračune koliko god mogu – i što je brže moguće - kazao je američki stalni predstavnik.

Upitan o odnosu SAD-a prema NATO-u te jamčenju pune podrške saveznicima u slučaju napada Rusije, Whitaker je potvrdio kako su SAD, "bez iznimke, predane NATO-u". - Naša predanost članku 5 ostaje snažna, ali smatramo da je razumno očekivati da se saveznici također pridržavaju članka 3, koji se odnosi na njihovu vlastitu obranu i kolektivnu obranu Saveza. Više od 10 godina nakon obveze iz Walesa, tek sada dolazimo do točke kada svi saveznici ispunjavaju obvezu preuzetu prije 11 godina. Ali da, Sjedinjene Države ostaju potpuno predane NATO-u i nastavit ćemo biti vjerodostojan i ozbiljan partner unutar Saveza - zaključio je.