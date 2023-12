Ovo su najtraženiji pojmovi u Hrvatskoj na Google tražilici u 2023. godini

Na temelju pretraživanja tijekom 2023. godine, Google je objavio popis najtraženijih pojmova koji pruža jedinstveni uvid u najpopularnije trendove. Hrvatska je ponovno potvrdila kako je nogomet najvažnija sporedna stvar u životu. Stoga nije neobično što se na Googleu najviše pretraživao pojam povezan s nogometom, točnije utakmica 3. kola kvalifikacija za Ligu prvaka Dinamo – AEK, objavio je Google. Osim toga, i ove su godine uveliko bile praćene utakmice vatrenih kako u Ligi nacija tako i u kvalifikacijama za Euro 2024. Od deset natraženijih pojmova na Googleu pet ih je bilo povezano s nogometom.

Mjesec srpanj bio je u znaku filmova "Oppenheimer" i "Barbie" koji su zaludjeli svijet i postigli nezapamćenu gledanost. U Hrvatskoj se ipak pojam "Oppenheimer" pretraživao češće te tako zauzeo drugo mjesto najčešće pretraživanih pojmova u Hrvatskoj. Serija koja se najčešće pretraživala bila je "Južni vetar: Na granici", dok je "Brak na prvu" zauzeo prvo mjesto u kategoriji reality showova.

Goruća tema ove godine gledajući pojmove povezane s tehnologijom, igrama i mobilim uređajima bila je umjetna inteligencija o kojoj su mišljenja i dalje podijeljena. Neki se pribojavaju onoga što donosi, dok drugi s uzbuđenjem iščekuju u kojem će se smjeru razvijati. Najtraženiji pojam u ovoj kategoriji bio je ChatGPT.

Najčešće pretraživani pojmovi u Hrvatskoj

1. Dinamo - AEK

2. Oppenheimer

3. Aleksandra Prijović

4. Hrvatska - Nizozemska

5. Hrvatska - Španjolska

6. Izrael

7. Tina Turner

8. Hrvatska - Turska

9. Hrvatska - Wales

10. Kune u eure

Najčešće pretraživane TV serije

1. Južni vetar: Na granici

2. Zlatni kavez

3. The Last of Us

4. Wednesday

5. Ginny and Georgia

6. Izdaja

7. Na granici

8. Kaleidoscope

9. San snova

10. Snaga obitelji

Najčešće pretraživana sportska događanja

1. Dinamo - AEK

2. Hrvatska - Nizozemska

3. Hrvatska - Španjolska

4. Hrvatska - Turska

5. Hrvatska - Wales

6. Hrvatska - Latvija

7. Hajduk - PAOK

8. Dinamo - Sparta

9. Hrvatska - Armenija

10. Hajduk - Rijeka

Najčešće pretraživani filmovi

1. Oppenheimer

2. Barbie

3. Sound of Freedom

4. Avatar

5. Everything Everywhere All At Once

6. John Wick 4

7. Killers of the flower moon

8. Babylon

9. Meg 2

10. Five Nights at Freddy's

Najčešće pretraživane preminule osobe

1. Tina Turner

2. Matthew Perry

3. Jasmin Stavros

4. Milo Hrnić

5. Sinéad O'Connor

6. Ken Block

7. Jasmin Telalović

8. Ćiro Blažević

9. Marko Babić

10. Angus Cloud

Najčešće pretraživani pojmovi vezani uz tehnologiju, igre i mobile uređaje

1. ChatGPT

2. iPhone 15

3. Character ai

4. Hogwarts Legacy

5. Samsung Galaxy S23

Najčešće pretraživana pitanja Što je

1. Što je parkour trik

2. Što je šelak

3. Što je sisulja

4. Što je kibuc

5. Što je hamas

Najčešće pretraživani recepti

1. Cicvara

2. Poke bowl

3. Vafli

4. Orehnjača

5. Gulaš

6. Gravče na tavče

7. Sekeli gulaš s kiselim zeljem

8. Teranino

9. Ćevapi

10. Bešamel umak

