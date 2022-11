Ovo je plan Vlade i Uefe za obnovu Poljuda, na stolu su trenutno tri opcije: 'Ideja s ukopavanjem terena je bizarna'

Splitski stadion Poljud konačno ide u temeljitu obnovu, kako je ekskluzivno iz sjedišta Uefe u Nyonu doznao prošli tjedan Večernji list, a sve u klopu projekta čiji će dionici biti Grad Split, Vlada i Uefa. Riječ je, podsjetimo, o zajedničkoj operaciji države i krovne europske nogometne organizacije temeljem koje bi se srušio i izgradi novi stadion u Maksimiru, ali i obnovio Poljud, a predviđena je još izgradnja stadiona u Šibeniku, Zadru, Koprivnici te obnova igrališta u Rijeci i Istri.

Da se na tom planu nešto ozbiljno zahuktava službeno je potvrdio nedavno premijer Andrej Plenković, ali i šef Uefe Aleksandar Čeferin kazavši da je hrvatska nogometna liga konkurentna ali infrastrukturno zaostala te da nema sumnje da će se izgradnjom i obnovom stadiona osnažiti atraktivnost i pojačati komercijalna isplativost hrvatskog nogometa. Kao izvori financiranja za sada se spominju, uz Vladinu injekciju, i EU fondovi ali i razni bespovratni programi iz Uefe.

Kako doznaje Večernji list, splitska gradska uprava s Hajdukom priprema projekt temeljite rekonstrukcije stadiona Poljud, čija se vrijednost procjenjuje na najmanje 400 milijuna kuna. Projekt bi, prema neslužbenim najavama, pokrio obnovu betonske strukture, potpunu zamjenu krovišta ali i ukopavanje travnjaka na dubinu između 10 i 15 metara što bi otvorilo mogućnost uklanjanja dotrajale atletske staze i proporcionalnog proširenja tribina prema dolje, sve do travnjaka, čime bi se kapacitet stadiona povećao sa sadašnjih 35 na oko 45 tisuća sjedećih mjesta. Pored toga, planiraju se znatno veći VIP sektori na zapadnoj tribini, ali i brojni komercijalni sadržaji na vanjskom prstenu i neposredno uz njega, čime bi se novi kompleks u budućnosti samofinancirao.

Kontaktirali smo službeni Hajduk i rečeno nam je da su pregovori kluba i grada u tijeku.

Foto: Ivo Čagalj/Pixsell

"Hajduk i Grad Split pokrenuli su pregovore o obnovi Poljuda ali i revitalizaciji Starog placa kao sportskog ali i memorijalno-turističkog kompleksa na kojem bi Hajduk trebao igrati dok se Poljud ne obnovi. Obnova Poljuda sigurno će se dogoditi u dogledno vrijeme, ali idejnog i projektnog, dakle konačnog, rješenja još nema. Grad Split je vlasnik stadiona i većinski vlasnik kluba te je gradska uprava službeno nositelj ove inicijative", kratko su za Večernji list kazali iz Hajduka.

Dakle iz svega proizlazi da je preduvjet za obnovu Poljuda ishodovanje zamjenske lokacije na kojoj bi Bijeli trebali igrati. Prije otprilike dva mjeseca po tom pitanju sastali su se splitski gradonačelnik Ivica Puljak i predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić. Tada je dogovoreno da se ide u revitalizaciju Starog placa, legendarnog Hajdukovog stadiona s kraja sedamdesetih smještenog u samom centru grada.

Prvi korak, kazao je Puljak, je planiranje izrada programa natječaja do kraja ove godine, a zatim će se kroz natječaj dobiti konkretne ideje o financiraju i pokretanju realizacije. Pritom će se voditi računa o ragbi i baseball klubu Nada koji se sada tamo nalaze te će zajedno s njima pronaći rješenja koja će zadovoljiti sve uključene strane.

Kako neslužbeno doznajemo Stari plac trebao bi imati kapacitet od osam tisuća sjedećih natkrivenih mjesta s novim travnjakom te bi u sklopu stadiona bio smješten muzej Hajduka ali i niz drugih zabavnih sadržaja.

Ipak, iz gradske uprave ali i izvora bliskim Hajduku čuli smo i da se ozbiljno, ukoliko gore spomenuta ideja ne urodi plodom kroz godinu dana, razmatraju još dvije dodatne opcije. Prva je rušenje cijelog kompleksa u Poljudu te izgradnja novog stadiona, a druga se očituje u kozmetičkoj obnovi Poljuda ali i izgradnji novog stadiona na drugoj lokaciji.

Foto: Ivo Čagalj/Pixsell

Za stručni komentar obratili smo se akademiku Anti Mihanoviću, nekadašnjem dekanu Građevinskog fakulteta u Splitu koji je kao jedan od najcjenjenijih stručnjaka sudjelovao u više radnih skupina za obnovu zajedno s glavnim projektantom Poljuda, pokojnim Borisom Magašem.

"Mogu sa sigurnošću kazati da se obnovi Poljuda ozbiljno pristupilo prvi put u dvadeset godina i da će se u obnovu ući sigurno kroz dvije godine. Treba reći da u stadion nitko nije uložio niti kune otkako je izgrađen 1979. godine osim tekućih i neophodnih troškova. Posljednjih godina se puno pisalo o obnovi, čak su izrađeni i idejni projekti koji nikad nisu zaživjeli. Prije pet godina Split je povukao pet milijuna kuna iz europskih fondova za izradu projekta zamjene krovne konstrukcije. Taj posao procijenjen je na 100 do 150 milijuna kuna, dokumentacija je dovršena, ali ustanovljeno je da ne postoji fond iz kojega bi se mogla povući tolika količina novca", kazao je Mihanović.

Dodao je da svesrdno podržava revitalizaciju Starog placa kao unikatnog i povijesno važnog mjesta za Splićane ali da je o obnovi Poljuda koja je najavljena suvišno trošiti riječi jer cijela priča nije realna.

"Stari plac treba oživjeti, to je atraktivno mjesto u turističkoj jezgri grada s iznimnom povijesnom važnošću na kojem je Hajduk postigao najveće tuzemne i inozemne uspjehe. Taj projekt dat će jedan lijepi sentiment klubu koji bi opet imao svoj mali stadion za posebne prigode od kojeg bi i grad ali i investitori mogli lijepo zaraditi. Ali obnova Poljuda je sasvim druga priča. Vidio sam da se špekulira o iznosu od 400 milijuna kuna za potpuno natkrivanje igrališta i ukopavanje terena. Odmah mogu reći da je to nedovoljno. Poljud može ostati funkcionalan stadion i krov se treba mijenjati, a okolicu ušminkati i modernizirati. No, priče o pokretnom krovu, ukopavanju terena, micanju atletske staze i dogradnji južne tribine na kojoj je sada semafor naprosto nisu realne. To je čak pomalo i smiješno", tvrdi Mihanović.

Čak i da postoji novac za futuristički izgled Poljuda, kaže Mihanović, projekt nije provediv jer Poljud sada ima oblik ovalne školjke s natkrivenom istočnom i zapadnom tribinom.

"Za natkrivanje cijelog stadiona trebate imati uvjete u obliku ravnog i pravocrtnog oblika. Poljudski krov u originalu je ovalnog oblika. Dakle, da bi se natkrio cijeli stadion bilo bi potrebno mijenjati iz temelja njegovu arhitekturu, betonsku konstrukciju, nadograđivati ga i pritom paziti na statiku. Krovna konstrukcija ima raspon od 206 metara i najveća je te vrste u svijetu. Kad je riječ o ukopavanju travnjaka, mogu samo kazati da je to bizarna ideja koja bi u stvarnosti s dokumentacijom i radovima stajala kao posebna stavka više od cijelog iznosa koji se spominje", kaže naš sugovornik.

Foto: Hajduk.hr

Akademik Mihanović zaključno kaže da obnovu Poljuda treba pozdraviti ali da se ne smije narušiti njegov primarni urbanistički i arhitektonski smisao.

"Krov svakako mijenjati, tribine i betonsku konstrukciju ojačati, a prsten oko stadiona oplemeniti turističkim i zabavnim sadržajima. Po meni samo to može biti opcija uz revitalizaciju Starog placa. No, ako se već govori o iznosima od 400 milijuna i više kuna onda nema sumnje da je isplativije i funkcionalnije srušiti Poljud i izgraditi novi stadion ili ga izgraditi na potpuno novoj lokaciji, a Poljud prepustiti gradu. Recimo, atraktivna je lokacija na Parku mladeži gdje je trenutno dom RNK Split", govori akademik.

Treba reći da kod modela obnove, u birokratskom smislu, Poljud stoji puno bolje od Maksimira budući da su vlasnički odnosi posve čisti. Grad je stopostotni vlasnik stadiona i zemljišta oko njega pa pravnih i proceduralnih kočnica ne može biti. U cijeli proces uključena je Olga Magaš, supruga pokojnog arhitekta, te arhitekt Nenad Fabijanić, povezan s njima obiteljskim vezama. Oni su i nositelji autorskih prava na Poljud.

Jedina kočnica pak može biti odluka konzervatora pošto je Poljud 2015. od strane Ministarstva kulture proglašen kulturnim dobrom i nalazi se na listi zaštićenih kulturnih dobara.

Dakle, da bi se uopće pričalo o ikakvoj obnovi Poljuda prvo se treba "skinuti" konzervatorska zaštita sa stadiona koji je, podsjetimo, izgrađen u Jugoslaviji, odlukom centralne vlasti, za potrebe Mediteranskih igara.

Poljud je u svoje vrijeme u svijetu predstavljao arhitektonski fenomen u obliku školjke koja pridonosi akustičnoj unikatnosti, s krovištem od gotovo 700 tona konstrukcije i više od 200 metara raspona s kapacitetom od 35 tisuća mjesta. Danas je Poljud unatoč dotrajalosti još uvijek najljepši i najfunkcionalniji domaći stadion na kojem igra Hajduk i kojeg na tjednoj bazi posjećuje više gledatelja nego na svim stadionima u Hrvatskoj zajedno.