'Ovo je katastrofa. Cijene stanova će samo eskalirati, ali pogledajte što sada radi Dubrovnik'

Hoće li državne subvencije za najam stanova doista pomoći mladim najmoprimcima ili više stanodavcima, hoće li poremetiti tržište i izazvati daljnji rast cijena najma? Koje oblike priuštivog stanovanja treba poticati? O tome se u posljednje vrijeme vode rasprave, no dok se čeka odgovor kakav će to model subvencija predložiti Vlada, analitičari su oprezni. Neki vide rješenje u tome da gradovi više ulažu u stanove za subvencionirani najam, kako se to radi u nekim europskim državama.



Kasno se osamostaljuju