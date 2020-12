Ovo je božićna čestitka kardinala Bozanića: Ove godine slavimo u izvanjskim oblicima

Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić poručio je u božićnoj čestitki upućenoj vjernicima u četvrtak kako je slavlje Božića svake godine neobično, “ponajprije svojim sadržajem – otajstvom Rođenja Spasitelja našega Isusa Krista, no ove je godine ono neobično, posebno u svojim izvanjskim oblicima”. “U toj isprepletenosti običnoga i neobičnoga, kakvu nam donosi ovogodišnji Božić, u neprilikama i nemogućnostima, želim s vama zastati pred milostima i novim mogućnostima koje nam se pritom očituju. Naime, evanđeoska nas mudrost uči da s najvećim kušnjama dolaze i najveći darovi. Proslava svetkovine Isusova rođenja tu istinu pojačava”, rekao je.

Po njegovim riječima, pandemija je ljude, bez obzira na to pripadaju li nekoj vjerničkoj zajednici, religijskomu svjetonazoru ili ne, usmjerila prema pitanjima o životnim uporištima, nastojanja da se smanji širenje zaraze za sobom povlače određena ograničenja, većinom materijalne naravi, ali nipošto bez posljedica na naš duhovni život, kao što je to vidljivo upravo u stvarnosti slavlja. “Da, mjesecima se navikavamo na tjelesnu udaljenost, na uskraćenost druženja i okupljanja. Suženi su nam prostori kretanja, a svakako su smanjena planiranja budućih djelatnosti. Sve se to odražava u poteškoćama društvene naravi, ne štedeći pritom ni jedno životno ozračje: od obitelji, odgoja i obrazovanja do bogoslužja, kulture, gospodarstva i politike”, napomenuo je.

Bozanić kaže kako je “Božić događaj koji nedvosmisleno očituje nadu, Božić je rođenje Spasitelja, čime je ljudima darovana snaga protiv tjeskobe i straha, Božić je dar nebeskoga kraljevstva, da ne budemo prepušteni zarobljenosti zemaljskim”. Podsjeća kako su u ovoj godini, osobito na početku pandemije, mnoga vrata bila zatvorena: vrata vrtića, škola i učilišta; vrata kazališta, muzeja i knjižnica; vrata restorana, trgovina i dvorana. Čak i prostori domova, kako prijatelja tako i vlastite obitelji, kao i prostor crkve, postali su teže dostupni. “I dok neki jednostavno kažu da je Božić ionako u našim srcima, da nije potrebno ići u crkvu i biti s drugima, mi znamo da je Crkva zajednica i istinski nam nedostaje susret i slavlje u crkvi koja je dom vjerničke zajednice”, poručio je Bozanić.

Dodao je kako se u Zagrebačkoj nadbiskupiji to osjeća puno snažnije zbog oštećenosti katedrale i drugih crkava u potresu. “Koliko je samo vjernika u srcu, svojim riječima ili slovima, izrazilo čežnju za ponovnim slavljem baš u crkvenim prostorima, koje su zavoljeli poglavito zbog ljudi i doživljaja što su urezani u njihov ljudski i vjernički hod”, ustvrdio je. Kaže kako zajedništvo ne prestaje, “prava je utjeha istina da smo vjerničkim zajedništvom svakoga dana povezani u molitvi Crkve, u slavljenju sakramenata, osobito euharistije, i u pobožnostima. Ni jednoga trenutka u svojim teškoćama nismo sami, jer smo u Kristu, jer smo Crkva”. Kardinal je poručio kako u svakidašnjem praćenju vijesti, u izravnim ili neizravnim saznanjima o nevoljama i tegobama s kojima se ljudi susreću, lako se pojave dvojbe, nesigurnosti, potištenost i pitanja. “Božić je prepun nade, jer nudi susret, traženje bližnjih, razumijevanje i sućut”, poručio je Bozanić.