Ove godine po prvi puta dodjela franšiznih nagrada Franchise Brand Leader Award 2021

Prvi poslovni radio PoslovniFM, Brending Akademija i Hrvatska udruga za franšizno poslovanje FIP utemeljili su prvu franšiznu nagradu na hrvatskom i regionalnom tržištu Franchise Brand Leader Award 2021.

Svečanost dodjele nagrade održat će se 27. travnja u Hotelu Hilton Garden Inn (Zagreb) uz okrugli stol Franšize-poslovni model budućnosti, piše u priopćenju, a organizatori ovakav franšizni poslovni summit planiraju održavati svake godine.

U Hrvatskoj posluje 220 franšiznih sustava koji zapošljavaju više od 17.500 ljudi, a rast franšiznog tržišta iznosi oko 20 posto. Ovakav način poslovanja postoji u 13 industrijskih sektora i na 1100 lokacija u Hrvatskoj. dok samo na razini Europe posluje 15.350 franšiznih brendova koji zapošljavaju 13 milijuna osoba. Na svjetskoj razini postoji više od 25 tisuća franšiznih brendova, a čak 3 milijuna primatelja franšiza zapošljava više od 25 milijuna ljudi.

- Stopa preživljavanja onih koji su pokrenuli poslovanje kroz kupnju franšize iznosi više od 90 posto, a svatko od nas je dnevno u kontaktu s 5-6 franšiza. Sve su to pokazatelji i razlozi zbog kojih će se Franchise Brand Leader Award dodijeliti prvi put na ovim prostorima, s ciljem afirmacije najistaknutijih kompanija, institucija, pojedinaca koji kontinuiranim pozitivnim razvojem i inovativnim strategijama postavljaju više standarde i unapređuju franšizno tržište, te daju izvanredan doprinos u popularizaciji poslovnog potencijala i modela franšiznog djelovanja kreiranjem istodobno i konkurentnog tržišnog imidža Hrvatske i susjednih zemalja, istaknuo je Darko Buković, pokretač i direktor Nagrade.

Uz to, Buković je istaknuo dvije posebnosti nagrade – prva je pionirska zadaća njezina utemeljenja ne samo na hrvatskom, nego i širem području jugoistoka Europe, dok je druga dodatno poslovno pozicioniranje. Naime, pobjednik nacionalnog natjecanja sudjelovat će u izboru koji organizira European Franchise Federation - The 2022 European Franchise Award, europske franšizne nagrade koja se prvi se put dodjeljuje, i to u rujnu 2022. u Bruxellesu, piše u priopćenju.

Ljiljana Kukec, predsjednica Hrvatske udruge za franšizno poslovanje FIP, članica Europske franšizne federacije i Svjetskog franšiznog vijeća u ime organizatora posebno ističe zadovoljstvo odazivom i podrškom franšiznih sustava utemeljenju nagrade:

- Za nagrade su bile nominirane sve franšize koje djeluju na hrvatskom tržištu, sudjelovanje je bez plaćanja kotizacije, a nakon pomne analize podataka iskristalizirano je i izabrano 30 finalista, kandidata za nekoliko franšiznih nagrada za 2021. godinu. O nagradama u više kategorija odlučuje Stručno međunarodno povjerenstvo u kojem su, uz hrvatske stručnjake, predstavnici franšiznih organizacija iz Mađarske, Slovenije, Srbije, Ujedinjeg Kraljevstva i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Dobitnik nagrade Franchise Brand Leader Award, osim prigodne, dobit će i 4.500 eura vrijednu nagradu - prava besplatnog izlaganja na Franchise Expo sajmu u Frankfurtu, dok će ostali dobitnici moći ostvariti popust na nastup od 55 posto. Istodobno, pobjedniku je osiguran na franšiznoj platformi, besplatan virtualni prostor za predstavljanje tijekom 12 mjeseci, kao i predstavljanje u uglednom Global Franchise Magazine.

Utemeljenje i organizaciju dodjele podržali su: Hotel Hilton Garden Inn, Carwiz International, Franchise Expo Frankfurt, Donum-pro, Fish Delish, Malac genijalac, Global Franchise Magazine, Franchise Development Croatia, Parlarum, Mobile One, Body Creator, Ferdinand knedle, Unimedia i Organizatori bez granica. Medijsku podršku pružili su Global Franchise Magazine, platforma Poduzetnik te poslovni portali Točkanai, Suvremena i Poslovni savjetnik.

Sve informacije su dostupne i mogu se pratiti i na posebnoj web stranici www.franchiseaward.eu te na stranicama i u programu prvog poslovnog radija www.poslovniFM.com.