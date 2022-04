Što se dogodilo? Glazbeni mogul pojavio se na dodjeli nagrada, a fanovi pišu kako izgleda puno drukčije

Glazbeni mogul Simon Cowell (62) pojavio se na dodjeli nagrada 'Nickelodeon Kids Choice', a mnogi su primijetili da izgleda puno drukčije. Kako su obožavatelji pisali na društvenim mrežama Simonovo lice izgledalo je natečeno, pa su mnogi zbog toga bili uvjereni da je ponovno bio kod estetskog kirurga.

Naime, Simon ranije nije tajio da je ubrizgavao botoks u lice, štoviše otkrio je i da je to prestao činiti jer ga se sin preplašio.

"Moj sin Eric je postao histeričan kad me vidio. Što je previše, previše je. Sad mi je lice potpuno čisto" kazao je tada Cowell.

Podsjetimo jedan od najpoznatijih članova žirija u američkoj, ali i britanskoj verziji showa 'Supertalent', nedavno je ponovno završio je u bolnici. Ovaj put je slomio ruku, ali nije ozbiljnije ozlijeđen. Opet je pao s električnog bicikla, a nesreća se dogodila samo 18 mjeseci nakon njegovog prvog pada s istog bicikla, no tada je ozljeda bila teža. Primljen je u bolnicu sa sumnjom na potres mozga i lom ruke nakon nesreće u zapadnom Londonu.

Foto: James Manning/PRESS ASSOCIATION Simon Cowell leaves his house in London's Holland Park with a broken arm after suffering a bicycle injury last week. Picture date: Wednesday February 2, 2022. Photo: James Manning/PRESS ASSOCIATION

"Simon je sretan što je živ. Pedalirao je, s uključenim električnim motorom, kada su mu kotači iznenada proklizali nakon što je naletio na mokro mjesto. Pokliznuo se, preletio preko upravljača i pao nasred ceste", rekao je izvor za The Sun te je potvrdio da je glazbeni mogul dobro i da je već pušten kući.

Podsjetimo, nakon prvog pada teško je ozlijedio leđa. Slomio ih je na šest mjesta, no srećom, sve se dogodilo samo jedan centimetar od moždine, što znači da je imao sreću jer je mogao biti paraliziran.

"Bio je u velikim bolovima i u šoku. No, srećom pao je ravno na leđa i izbjegao ozljedu leđne moždine", kazao je izvor blizak Cowellu te dodao da su mu u leđa ugradili metalnu šipku. Na operaciji je bio oko šest sati, no već za tri tjedna ponovno je bio na nogama. Inače, baš ovog siječnja nakon 18 godina zaručio je svoju djevojku Lauren Silverman s kojom hoda od 2004. godine. Deset godina nakon su dobili sina Erica. Kako pišu američki mediji, Cowell je djevojku zaručio na Badnjak na otočju Barbados, gdje su se prvi put i upoznali. Njegovi glasnogovornici potvrdili su vijest o zarukama, a izvor blizak paru rekao je da su oboje presretni. "Oboje su jako sretni. Već su dugo zajedno i obožavaju jedno drugo pa to nije veliko iznenađenje za njihove bliske prijatelje", kazao je izvor.

