Ovako se ne toči gorivo: Svi se pitaju što je ova vozačica pokušavala napraviti?

Nevjerojatna scena snimljena je na jednoj benzinskoj postaji gdje se vozačica dobro namučila kako bi natočila gorivo u svoj automobil.

Ona je stavila pištolj za gorivo u automobil, no onda je iz nepoznatog razloga sjela u vozilo i krenula prema naprijed. No, još nevjerojatnije je to što je potom izašla iz automobila koji je sam vozio unatrag dok ga je ona pokušala zaustaviti.

Kada je auto napokon stao, ponovno je stavila pištolj za gorivo u otvor za spremnik, a onda je sjela u automobil kako bi ga namjestila jer je bila predaleko od postaje za točenje...

Njezine bisere jednostavno morate pogledati: