Ovaj znak možete vidjeti na njemačkoj autocesti, znate li što znači?

Iako postoje univerzalni prometni znakovi, ipak svaka zemlja ima određene znakove koji zbunjuju vozače. Jedan od takvih je znak s crvenom točkom na putokazu kakav se često viđa u Njemačkoj. Naime, taj znak označava takozvanu "crvenu rutu". Vozači koji slijede "crvenu rutu”, ići će idealnom rutom od izlaza s autoceste do sljedećeg prikladnog kolnog prilaza u smjeru svog odredišta za putovanje.

Taj znak ispunjava funkciju koju na hrvatskim cestama vozačima predstavlja poznata narančasta strelica ili plava točka. Kao što navodi Fenix-magazin, ti prometni znakovi se postavljaju zbog već dokazanih problema sa zagušenjem u prometu na određenim rutama. Nesreće koje se pak mogu dovesti u vezu sa zagušenjem, pokazale su da gužve traju satima. Kako bi se smanjila mogućnost toga, onda se rade čim veće obilaznice prilikom kojih se koristi upravo taj znak.

Njemačka jedina u svijetu ima autocestu bez ograničenja brzine. To se odnosi na oko 50 posto svih dionica gdje možete 'stisnuti pedalu' do kraja bez brige o kazni, no potrebno je paziti na pojedine dionice gdje je brzina ograničena. Također, njemačke autoceste su besplatne. Ograničenje brzine kratko je postojalo, no ukinuto je davne 1952. godine. Iako ne postoji ograničenje, preporučena je brzina od 130 kilometara na sat. Ako ne vozite preporučenom brzinom možete biti odgovorni za nesreću iako niste krivi. Blizu gradova, raskrižja i gradilišta, brzina je između 90 i 120 km/h.

