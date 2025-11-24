Naši Portali
NAJVRJEDNIJI NOVČIĆ

Ovaj rijetki zlatnik sada vrijedi bogatstvo

VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
24.11.2025.
u 20:48

Kasnije je zlatnik prodan na aukciji drugom kolekcionaru čiji identitet nije poznat.Marijeta Nekić

Veliki zlatnik iskovan 1609. za španjolskog kralja Filipa III. oborio je rekorde i postao najvrjedniji novčić u Europi. Jedinstveni zlatnik težak 339 grama prodan je na dražbi u Švicarskoj za 3,49 milijuna dolara, objavila je aukcijska kuća Numismatica Genevensis SA, potvrdivši da je oborio europski rekord za najvrjedniji novčić.

Centen ili 100 eskuda u bivšoj španjolskoj valuti izrađen je u središnjem španjolskom gradu Segoviji od zlata koje su moreplovci donijeli iz "novog svijeta".

Nakon što je bio izgubljen nekoliko stoljeća, pojavio se u Sjedinjenim Državama oko 1950. gdje ga je kupio njujorški kolekcionar i prodao španjolskom kupcu. Kasnije je zlatnik prodan na aukciji drugom kolekcionaru čiji identitet nije poznat.

Prethodni rekord držao je dukat koji je nekoć pripadao Ferdinandu III. Habsburškom i prodan je za 2,42 milijuna dolara, rekao je Frank Baldacci, direktor aukcijske kuće.

Ključne riječi
Španjolska kolekcionar aukcija rekord zlatnik

