Ovaj grad daje 100.000 kuna za kupnju kuće, a sufinanciraju i preuređenje

Drugu godinu zaredom grad Vrbovsko daje 100.000 kuna za kupnju kuće te tako žele privući mlade obitelji da se dosele u taj gradić u Gorskom kotaru.

Ivo Majić iz Solina se sa suprugom i desetero djece preselio u Vrbovsko.

– Čuli smo da grad daje poticaje, onda smo došli vidjeti kako bi to bilo živjeti ovdje, kakvo je to mjesto, odgovara li onome što smo željeli, i bili smo oduševljeni – ispričao je on za Dnevnik Nove TV.

Kazao je kako sada čekaju natječaj i nadaju se kupnji kuće.

– Bez tog novca, to bi već bio problem. Bez obzira na to što imaš kuću, ne možeš živjeti u njoj jer je prehladno, ovako imamo neki početak uređenja kuće – dodao je.

Mjeru su dosad iskoristile tek dvije mlade obitelji, a poticaj ide i ove jeseni. Osim iznosa od 100.000 kuna za kupnju kuće, ove godine raspisana će biti još dva natječaja.

– Jedan za one koji su kupili kuću u posljednjih pet godina na području grada Vrbovskog, i to 100.000 kuna za pet obitelji, znači 20.000 kuna, i drugi za one koji žele preurediti svoj stambeni prostor, to su mlade obitelji do 45 godina – kaže pročelnica u Gradu Vrbovskom Marina Tonković.

Gradonačelnik Vrbovskog Dražen Mufić ne misli da je odaziv na natječaje slab, već kaže da je odluka o natječaju precizna i da ne može doći do manipulacije.

– Prošle godine imali smo dvije obitelji, ove godine raspisujemo još jedan natječaj. Uvijek je dobro dobiti kvalitetnu obitelj, da odlukom pogodimo ono što bi željeli – rekao je on i dodao kako je bitno da ljudi koji dolaze budu kreditno sposobni i da mogu kupiti nekretninu između 200.000 i 300.000 kuna.