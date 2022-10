Ova država ima tri glavna grada. Provjerite kako to zapravo funkcionira

Južnoafrička Republika nema niti jedan glavni grad. Umjesto toga, to je jedna od nekoliko zemalja u svijetu koja dijeli vlast između tri najveća grada: Pretoria, Cape Town i Bloemfontein. Tri glavna grada strateški su smještena diljem zemlje, a svaki ima zaseban segment državne vlasti.

Pretoria je sjedište izvršne vlasti gdje se nalazi Vlada. Administrativan je grad i ima mnoge odjele vlasti i stranih veleposlanstava. Smješten u pokrajini Gauteng, Pretoria se nalazi na sjeveroistočnom dijelu Južne Afrike i blizu grada Johannesburga.

Cape Town je glavni grad zakonodavne vlasti. Tu se nalazi skupština. Južnoafrička Republika je više stranačka republika, s dva zakonodavna doma. Nacionalni savjet provincija je gornji dom s 90 zastupnika, dok Narodna skupština je donji dom s 400 zastupnika. Cape Town smješten je u jugozapadnom kutu Južne Afrike u pokrajini Western Cape. Prema broju stanovnika, najveći gradovi u JAR su Cape Town i Johannesburg.

Bloemfontein se smatra sjedištem sudstva. Tu se nalazi Vrhovni žalbeni sud, drugi najviši sud u Južnoafričkoj Republici. Ustavni sud (najviši sud) nalazi se u Johannesburgu. Smješten u pokrajini Free State, Bloemfontein je u središtu Južne Afrike.

Osim ova tri glavna grada na nacionalnoj razini, zemlja je podijeljena na devet provincija, od kojih svaka ima svoj glavni grad.

Razlog zašto JAR ima tri glavna grada djelomično je rezultat njezinih političkih i kulturnih borbi kao rezultat utjecaja kolonijalizma iz viktorijanskog doba. Apartheid, sustav rasne segregacije koji je nakon pobjede burske Nacionalističke stranke na izborima 1948. godine uveden kao službena politika Južnoafričke Republike, samo je jedno od mnogih pitanja s kojima se zemlja suočava od 20. stoljeća. Njime je, podsjetimo, stanovništvo Južne Afrike podijeljeno na bijelce, crnce, Indijce i "obojene" (mulate), s time da su jedino bijelci imali puna politička prava. Apartheid se počeo postupno ukidati 1980-ih, da bi u potpunosti bio ukinut nakon godine 1994. godine dolaskom Nelsona Mandele na vlast.

Godine 1910., kada je formirana Južnoafrička unija, došlo je do velikog spora oko lokacije glavnog grada nove države. Postignut je kompromis kako bi se ravnoteža snaga proširila na cijelu zemlju i to je dovelo do sadašnjih glavnih gradova.

Južnoafrička Republika smještena je u najjužnijem dijelu Afrike, s dugom obalnom linijom koja se proteže na više od 2500 km (1,553 milja) i duž dva oceana (Atlantski i Indijski). Prostire se na 1.219.912 km2 (471.011 kvadratnih milja), prema UN-ovom demografskom godišnjaku. JAR je 24. po veličini zemlja na svijetu. Otprilike je iste veličine kao i Kolumbija, dvostruko veća od Francuske, tri puta veća od Japana, četiri puta veća od Italije i pet puta veća od Velike Britanije.

Video: Rusi uzeli putovnicu umirovljeniku iz Ukrajine pa prasnuli u smijeh: 'Gotovo je, imamo predsjednika!'